Irene Rosales, enfadada, estalla y deja claro que no va a hablar de Anabel Pantoja

MADRID, 4 (CHANCE)

Kiko Rivera se ha convertido en uno de los grandes protagonistas de los últimos días por su ruptura total con Anabel Pantoja después de la muerte de su abuela y de la decisión de su prima de seguir adelante con su boda pese a complicado momento por la muerte de la matriarca del clan.

Al parecer, el Dj descubrió una traición por parte de la influencer cuando fueron a Cantora a dar su último adiós a su 'Yaya' y, tajante, decidió no solo no asistir al enlace de Anabel, sino también ponerle de nuevo la cruz, dejando de seguirla en redes sociales, rompiendo con ella sin explicar los motivos para ello en un día tan especial para la colaboradora.

Mientras se rumorea que Kiko ha concedido una exclusiva para desvelar cuál es la traición imperdonable cometida por su prima - que tendría que ver con Isabel Pantoja - Irene Rosales continúa con su día a día, centrada en sus hijas y sin ganas de hablar de la ruptura de su marido con Anabel.

Visiblemente enfadada, la sevillana guarda silencio sobre los motivos que han llevado a Kiko a dejar de seguir a su prima en redes sociales, y tampoco explica por qué no se puso en contacto con Anabel - con quien ella siempre ha tenido una estrecha relación - para felicitarla tras su boda. "No voy a hablar absolutamente nada porque no tengo nada que hablar", ha dejado claro Irene minutos después de cargar contra los reporteros congregados a las puertas de su domicilio por grabarla saliendo en coche - "no puede ser. Al final voy a tener un porrazo por vuestra culpa" se quejaba - "Nadie me ha dicho nada de que no hable, pero me he retirado precisamente de la televisión para no tener que dar explicaciones de nada", ha asegurado.

A pesar de ser miembro de la familia, Irene deja claro que ser de los Pantoja "no significa que tenga que hablar nada", sin decir ni palabra sobre el último desencuentro entre Kiko y Anabel, del que apenas conocemos unas pinceladas por el momento. "Entendedme. Es lo único que quiero hacer, yo no tengo la obligación de dar explicaciones ni nada. Y la que está saliendo soy yo*", se ha lamentado, insistiendo en que ha dejado 'Viva la vida' para no pronunciarse sobre los conflictos de los Pantoja y que, precisamente por eso, "de momento" no piensa volver a televisión.