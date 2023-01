Irene Rosales, feliz al ver que Kiko Rivera está mucho mejor

MADRID, 15 (CHANCE)

Llevamos muchos meses sin ver a Kiko Rivera e Irene Rosales en los platós de televisión o protagonizando alguna portada de revista. Parece que el matrimonio está viviendo una de sus etapas más tranquilas después del ictus que sufrió el dj y ahora, prefieren mantenerse en un segundo plano, alejado de todas las polémicas que siguen abiertas en la familia.

Este sábado hemos estado con Irene Rosales y nos ha confesado estar muy feliz al ver que Kiko está mucho mejor y lleva una vida más sana "muy contento, con muchísima salud y no quiero que salga de ese ámbito que está muy bien, disfrutando mucho, vamos a disfrutar de la salud".

La mujer del dj nos explicaba también que "seguro" que su marido a felicitado en persona a su hermano Cayetano Rivera por el día de su cumpleaños. Como ya sabemos, los dos mantienen una relación muy estrecha, de la que han hecho gala en muchas ocasiones, sobre todo hace unas semanas cuando los dos colgaban una fotografía juntos.

Irene asistía a la pasarela de "We Love Flamenco" donde toma nota para elegir su traje para la feria. Sincera, nos aseguraba que este año prefiere no vestir a sus hijas, Carlota y Ana "pues no lo creo porque si bajo a la feria es para disfrutar yo, que puedo disfrutar con niñas pero no es lo mismo... las niñas a los cacharritos el día antes que termine la feria".

La que fuera colaboradora de televisión también nos comentó que tiene nuevos proyectos relacionados con su regreso a las actividades en las redes sociales: "son cosas que están en el aire, hay muchas cosas en la mesa puestas, espero que sea un año de trabajo que de momento no lo he podido hacer que el mundo de las redes, he estado apartada para mí, por motivos personales. Ahora a darle fluidez y estar más tiempo en las redes"