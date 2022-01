Irene Rosales, fiel apoyo para su marido en estos momentos

MADRID, 29 (CHANCE)

La vida de Kiko Rivera es todo un misterio... cuando menos nos lo esperamos, aparece el dj con una noticia bomba que nos deja boquiabiertos y lo cierto es que su ruptura con Universal han desatado todas las alarmas sobre el estado en el que se encuentra el artista y sobre todo, han levantado el interés por saber cuáles han sido las causas que han llevado a la Discográfica prescindir de sus servicios.

Hemos hablado con Irene Rosales y nos ha afirmado que apoyará a Kiko Rivera en sus nuevos proyectos profesionales tras la ruptura con Universal: "Sí". La mujer del dj no ha querido aclarar si son ciertos los motivos por los que la discográfica habría roto el contrato con su marido. Muy discreta, la que fuera colaboradora de televisión tampoco ha comentado si Kiko está contento con este nuevo rumbo en su carrera.

La nuera de Isabel Pantoja sí ha desvelado la celebración que tenían planeada para el cumpleaños de su hija Carlota y que no podrá llevarse a cabo: "No, no íbamos a ir de viaje y al final no ha podido ser". En cuanto a si harán una gran fiesta para su pequeña: "No creo, esta vez no creo".

Kiko Rivera parece que sigue sin tener relación con su hermana, Isa Pantoja, y tampoco con su madre, ya que sigue inmerso en sus proyectos laborales y en su familia. Además, ahora está completamente alejado de los medios de comunicación, quién sabe si volverá para dar una entrevista y contar qué ha sido de su vida estos últimos meses.