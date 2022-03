Irene Rosales guarda silencio sobre su ausencia y la de su marido en el cumpleaños de su sobrino Alberto

MADRID, 12 (CHANCE)

El jueves asistimos a la fiesta de cumpleaños de Alberto, hijo de Isa Pantoja, y nos llamó la atención la cantidad de ausencias que se produjeron en un momento tan especial para el pequeño. Ni Isabel Pantoja, ni Kiko Rivera, ni las hijas de este con Irene Rosales, ni Anabel Pantoja... el hijo de la colaboradora de televisión celebró su cumpleaños con los amigos del colegio, pero sin la compañía de su abuela, de su tío y de su prima.

Isa Pantoja atendía a nuestros micrófonos tanto a la entrada como a la salida, pero no daba detalles sobre el por qué no acudirían a la fiesta de cumpleaños. Este viernes hablaba en 'El programa de Ana Rosa' y aseguraba que su madre está pasando por una depresión y le han quitado hasta el teléfono, por lo que entiende que no es el momento adecuado para recriminarle nada.

Hemos hablado con Irene Rosales y prefiere guardar silencio a explicar el por qué de su ausencia y la de toda su familia en el cumpleaños de su sobrino Alberto. La mujer de Kiko Rivera no quiere estar en el foco mediático, pero lo cierto es que tampoco desvela el motivo de peso que tuvieron para no acercarse hasta la fiesta.

Parece que, la que fuera colaboradora de televisión, está cansada de todas las polémicas que su marido y la familia de éste mantienen públicamente y se quiere desligar por completo de ellos de esta forma, con la máxima discreción posible y sin alimentar el distanciamiento que hay entre todos ellos.