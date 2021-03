Irene Rosales guarda silencio ante la pena de tres años de cárcel que la Fiscalía pide para Isabel Pantoja

MADRID, 9 (CHANCE)

Tal y como hemos informado, los problemas se le acumulan a Isabel Pantoja. Y es que la tonadillera ha sido imputada por un presunto delito de cooperadora necesaria de insolvencia punible junto a la constructora Codabe y la Fiscalía pide para ella 3 años de prisión, una multa de 18 meses a razón de 20 euros diarios y la inhabilitación para el sufragio pasivo.

Un duro varapalo para Isabel, que como confesó recientemente Isa Pantoja, tiene un trauma de su paso por la cárcel en el año 2014 por su condena de blanqueo de capitales por el Caso Malaya y ahora revive la que sin duda se trata de su peor pesadilla.

Mientras Kiko Rivera permanece enclaustrado en su domicilio sevillano y no se ha pronunciado sobre esta noticia, Irene Rosales ha continuado con sus compromisos profesionales al margen de la imputación de su suegra y, después de colaborar este lunes en el Debate de La isla de las tentaciones, ha regresado a casa con su marido y sus hijas.

Hemos preguntado a la colaboradora por la pena de tres años de cárcel que la Fiscalía pide para Isabel Pantoja pero, muy seria, Irene entra en su casa para reencontrarse con Kiko sin pronunciarse acerca de este duro golpe para la tonadillera que, a pesar de que no tiene trato con su hijo y su nuera, tampoco será un trago agradable para el Dj, que recientemente declaró que no tomaba medidas legales contra su madre pese a los más de 2 millones de euros de la herencia de su padre que confesó que le faltaban porque no soportaría verla nuevamente en prisión.