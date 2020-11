Irene Rosales huye a la carrera tras la demoledora entrevista de Kiko Rivera contra su madre, Isabel Pantoja

MADRID, 4 (CHANCE)

El vídeo del día Ascienden a cuatro los muertos en el atentado islamista en Viena.



Ascienden a cuatro los muertos en el atentado islamista en Viena.

Kiko Rivera acaba de conceder a la revista "Lecturas" una demoledora y desgarradora entrevista en la que, por primera vez, habla de su madre, Isabel Pantoja, en términos que la tonadillera nunca habría querido escuchar. Con la relación entre la artista y su hijo completamente rota, fuentes cercanas a la viuda de Paquirri culpan a Irene Rosales de este ataque que, incrédula, considera completamente injustificado por parte del niño de sus ojos.

A pesar de estar atravesando por uno de los momentos más complicados desde que empezó su relación con Kiko hace seis años, Irene permanece infatigable al lado de su marido y hace caso omiso a los comentarios que la culpan de ser la responsable de que el Dj haya estallado en contra de su madre y haya pedido una revisión de la herencia de Paquirri, temeroso de que Pantoja le haya ocultado algo.

Hace unos minutos, Irene salía de casa para llevar a sus hijas Ana y Carlota al colegio. Aparentemente tranquila, y después de asegurar sonriente que "no me iba a librar" de las preguntas, la sevillana huye para no pronunciarse sobre la entrevista más desgarradora de Kiko. A las carreras, la colaboradora de "Viva la vida" prefiere mantenerse al margen y dar la callada por respuesta acerca de las duras confesiones de su marido sobre la relación con su madre.

A su regreso, Irene ha optado por la misma estrategia, y ha entrado en casa a toda velocidad sin hablar acerca de cómo se encuentra Kiko después de contar su verdad, qué le parece que la acusen a ella de malmeter en contra de Isabel Pantoja y si temen que la tonadillera tome medidas legales por las explosivas declaraciones del dj. Te mostramos la reacción de la sevillana, convertida en una atleta, en el siguiente vídeo.