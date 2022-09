Irene Rosales, impasible tras las declaraciones de Isa Pantoja sobre la exclusiva de Kiko Rivera

MADRID, 30 (CHANCE)

"De risa". Con estas dos palabras Isa Pantoja respondía, con contundencia, a las declaraciones de Kiko Rivera en su última exclusiva en la revista 'Lecturas'. Cuando todos pensábamos que quería reconciliarse con su hermana, el Dj nos ha sorprendido asegurando que no la quiere "ni a diez metros" y que "no piensa perdonarle que no le defendiese en su peor momento", cuando le acusaron de maltratador por contar que le había dado una bofetada a la peruana.

Una reacción con la que Chabelita deja claro que no le importa lo que diga el Dj de ella y ante la que Irene Rosales - que no mantiene ningún tipo de relación con su cuñada - se ha mostrado totalmente indiferente.

Así, a pesar de que Isa le ha reprochado en más de una ocasión que no medie entre su marido y ella, la sevillana se mantiene en la misma postura: "Yo he dicho que me quiero mantener al margen". "No voy a entrar en nada" ha repetido en varias ocasiones, asegurando que aunque entiende que la prensa le pregunte por su cuñada, "no voy a entrar en contestar nada que no tenga que ver conmigo directamente".

Una actitud que también tiene cuando le preguntamos si ha habido algún nuevo acercamiento entre Kiko y su madre con motivo del primer aniversario de muerte de Doña Ana, dejando en el aire si madre e hijo han vuelto a hablar en una fecha tan dolorosa para toda la familia. "Estamos tranquilos" afirma.