Irene Rosales sobre Isabel Pantoja: "No voy a hablar nunca mal de mi suegra"

MADRID, 14 (CHANCE)

Irene Rosales es el pilar fundamental que Kiko Rivera tiene en su vida, junto con sus dos hijas, que el alegran los días y son el motivo por el que sale adelante. La colaboradora de televisión se ha querido mantener al margen de todo y no ha querido opinar públicamente sobre el conflicto que hay abierto entre madre e hijo, pero hay algo que tiene muy claro.

La mujer de Kiko Rivera asegura que siempre se ha llevado bien con Isabel Pantoja pese a los comentarios que supuestamente la tonadillera ha hecho de ella y de Asraf: "Yo siempre me he llevado muy bien con ella y no voy a hablar nunca jamás mal de mi suegra". Y es que lo cierto es que la situación entre la cantante y su pequeño del alma vive ahora sus peores momentos y puede que nunca vuelva a ser lo que siempre exponían públicamente.

Al preguntarle por las palabras de Asraf diciendo que Isabel Pantoja se lo hizo pasar mal y si se siente identificada con esa situación, Irene Rosales se limita a responder con un simple: "Hasta luego, gracias". Y es que imaginamos que quiere esperar a estar en el plató de Viva la vida para hablar abiertamente sobre las declaraciones tan demoledoras que hizo el novio de su cuñada.