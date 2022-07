Irene Rosales se mantiene al margen sobre la decisión de María del Monte

MADRID, 2 (CHANCE)

A pesar de que haya pasado una semana, María del Monte sigue muy presente en la actualidad informativa por la valentía que tuvo de hacer pública su orientación sexual y presentar a su pareja en sociedad en el Orgullo LGBT de Sevilla. La cantante hablaba por primera vez sin pelos en la lengua sobre la persona que le ha acompañado durante más de veinte años de su vida y lo hacía con orgullo.

Como bien sabemos, María del Monte fue una de las personas más importantes en la vida de Isabel Pantoja cuando esta decidió adoptar a Isa Pantoja, tanto que es la madrina de la joven. Vivió momentos inolvidables con toda la familia, también con Kiko Rivera, con el que parece que no tiene relación.

Europa Press ha podido hablar en exclusiva con Irene Rosales sobre este acto de María del Monte y lo cierto es que se mantiene al margen. La mujer de Kiko Rivera no ha querido desvelar como se ha tomado este estas declaraciones de la cantante, ni tampoco pronunciarse sobre las palabras que su cuñada Isa ha hecho al respecto.

No cabe duda de que Irene se marchó un día de televisión para -al menos por el momento- no aparecer. Ni en su plató, ni en las cámaras de los medios, ya que son muy pocas las ocasiones en las que se presta en hablar públicamente. Al igual que Kiko Rivera, a quien hace mucho tiempo no vemos en un programa de televisión para hablar sobre las últimas novedades en su vida.