Irene Rosales, al margen de la nueva brecha que se ha abierto entre Kiko y su hermano Francisco Rivera

MADRID, 29 (CHANCE)

Siempre en el punto de mira por sus polémicas familiares, parece que Kiko Rivera estaría atravesando por un momento complicado con un nuevo miembro de su mediática saga. Y no, no nos referimos ni a su madre, Isabel Pantoja, ni a su hermana Isa P. ni a su tío Agustín - con los que su relación continúa siendo completemante nula - sino a su hermano Francisco Rivera, con quien estaría muy molesto tras sus últimas declaraciones sobre la tonadillera.

El torero, demostrando una vez más la poca simpatía que tiene por la viuda de su padre, no dudaba en mostrar su 'alegría' al ver las desgarradoras imágenes de Pantoja entrando en los juzados de Málaga rodeada de una avalancha de periodistas y, más sincero que nunca, aseguraba que las personas malas se merecen que les pasen cosas malas.

A colación de estas declaraciones - que no habrían sentado nada bien a Kiko - 'Sálvame' ha recuperado unas imágenes inéditas del Dj cargando contra Francisco en el año 2018, después de que el torero atacase públicamente a la tonadillera. En ellas, bastante enfadado, el hijo de Isabel Pantoja lanzaba un mensaje a su hermano: "Vamos a dejar a las madres tranquilas y sigamos llevándonos bien. Dios me libre si yo hablo de la madre de mis hermanos, que él no ha tenido el mejor ejemplo de madre del mundo".

Unas palabras que hoy cobran una especial relevancia y sobre las que tanto Kiko como Francisco, cuya relación podría estar en la cuerda floja de nuevo, prefieren guardar silencio, al igual que Irene Rosales. Dispuesta a mantenerse al margen de las polémicas familiares de su marido, la sevillana deja claro que "no voy a entrar en nada" y, muy seria, deja en el aire si el Dj está enfadado o ha hablado con su hermano para aclarar las cosas.

Muy discreta, además, la excolaboradora de televisión también prefiere no pronunciarse sobre el testamento de Isabel Pantoja después de que fuentes cercanas a la tonadillera hayan salido al paso de los rumores para dejar claro que no piensa desheredar a Kiko y a Isa. La reacción de Irene cuando le preguntamos por la herencia de su suegra, en el siguiente vídeo.