Irene Rosales, al margen del polémico vídeo de Kiko Rivera de 2006 que ha visto la luz en los últimos días

MADRID, 5 (CHANCE)

En los últimos días, el programa "Sálvame" ha sacado a la luz una entrevista que un jovencísimo Kiko Rivera concedió en 2006 a espaldas de su madre y en la que, sin pelos en la lengua, hablaba no sólo de Isabel Pantoja como madre y sobre la relación de la tonadillera con Julián Muñoz, sino también acerca de la familia Rivera e incluso de María Patiño.

Unas polémicas palabras en las que Kiko ataca duramente a la periodista, metiéndose con su físico y especulando también sobre su vida íntima, que no han visto la luz hasta ahora y que han levantado una gran polvareda, enfadando profundamente a Patiño.

Con un Kiko enclaustrado en su casa después de anunciar que no va a conceder más entrevistas por su propia salud, hemos preguntado a Irene Rosales acerca de estas declaraciones de su marido sobre la presentadora de Mediaset.

Muy discreta, la sevillana guarda silencio y prefiere mantenerse al margen de esta entrevista que Kiko hizo hace 14 años, cuando aun no formaba parte de su vida. Acompañada por su hija Carlota, Irene no confirma si han podido ver estas imágenes ni tampoco aclara si el Dj se arrepiente de las polémicas palabras sobre María Patiño. Imaginamos que, fiel a su costumbre de no hablar si no hay contrapestación económica, la colaboradora dará la cara por su marido este fin de semana, cuando visite el plató de "Viva la vida".