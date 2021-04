Irene Rosales matiza sus palabras y desmiente que Kiko Rivera y ella vayan a mudarse próximamente

MADRID, 8 (CHANCE)

Kiko Rivera e Irene Rosales se han convertido en noticia en los últimos días después de que la colaboradora desvelase en 'Viva la vida' sus intenciones de mudarse próximamente. Buscando una casa más grande y una mayor privacidad para ellos y sus hijas, la sevillana contó que habían ido a ver ya una vivienda que finalmente resultó que no estaba disponible, pero que continuaban a la 'caza' del hogar perfecto para la familia.

Una información que Kiko confirmaba días despues confesando que la mudanza era un cambio necesario en este momento de sus vidas, pero que se lo tomarían con calma.

Ahora, consciente del revuelo que se han formado con sus declaraciones, Irene ha querido matizarlas y, aunque están mirando posibles viviendas, no se van a mudar por el momento. "Lo de la casa quería comentarlo", ha comentado, explicando que "fuimos a verla porque nos cuadraba pero no porque tengamos la necesidad de tener una casa ya". Dejando claro que "no es una cosa de ahora sino que es para un futuro", la sevillana ha contado que "en un futuro si podemos nos iremos, más que nada por espacio, por un poco más de intimidad, pero no ahora. Si encuentro lo que busco y a buen precio claro, pero ahora mismo no está la cosa para meterse en nada".

Grandes amigos de Omar Montes, hemos preguntado a la mujer de Kiko qué le han parecido los audios que se han filtrado del artista cantando - si es que se puede llamar así - con un tono de voz que para nada se asemeja a sus canciones tras pasar por el autotune. Sonriente, Irene confiesa que "no puedo decir nada porque me estoy enterando por vosotros" pero sin dudarlo prefiere no hablar demasiado porque "de esos temas no entiendo. Yo sé que canto mal y ya está".

A escasas horas del estreno de la nueva edición de 'Supervivientes', Irene tiene claro que apuesta por Omar Sánchez, el novio de Anabel Pantoja: "Mi ganador, mi ganador. Hoy lo vamos a estar viendo y apoyando. Ojalá que dure muchísimo y si puede que gane porque se lo merece. Además es un buen superviviente".