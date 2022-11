Irene Rosales, muda tras las declaraciones de su marido en redes sociales

MADRID, 6 (CHANCE)

"El ictus fue el mayor susto de mi vida. Pensé que no salía. Dejó la mitad de mi cuerpo paralizado, el lado izquierdo, pero como podéis comprobar no me ha dejado ninguna secuela importante, estoy completamente bien" confesaba Kiko Rivera hace unos días en directo por redes sociales tras sufrir el ictus hace unas semanas. Un suceso del que ha aprendido, asegura, y por el que está cambiando los hábitos de su vida.

En dicho directo Kiko también explicaba que "he dejado de fumar, como muy sano, hago deporte a diario pero sin esfuerzo, estoy en tratamiento con mi fisio, y gracias a ella todo ha vuelto a su sitio" y además, anunciaba que había comenzado un tratamiento psicológico para sobrellevar todo lo que ha ocurrido en su vida.

Unas declaraciones que, quizás, todo el mundo esperaba en forma de entrevista, pero que hacía a través de sus redes para evitar una exposición mediática que le haría estar en primera línea. Tras estas declaraciones, Europa Press ha conseguido las primeras imágenes de Irene Rosales, pero lo cierto es que la actitud de esta ha llamado especialmente la atención.

Sin palabras tras la reaparición de su marido en Twitch, así nos hemos encontrado a la mujer del dj, mostrándose muy discreta a la hora de hablar de la recuperación del hijo de Isabel Pantoja. Parece que el matrimonio ha tomado la decisión, al menos por el momento, de mantenerse alejada de las cámaras de los medios de comunicación y así poder continuar con tranquilidad su vida.