Irene Rosales ni confirma ni desmiente si finalmente asistirán a la boda de Anabel Pantoja

MADRID, 30 (CHANCE)

La relación entre Anabel Pantoja y Kiko Rivera atraviesa por un momento crítico. Y es que tal y como confesó la sobrina de Isabel Pantoja este martes en 'Sálvame', su primo le ha dicho que no quiere saber nada de ella tras su último encontronazo en directo en 'Viernes Deluxe' hace 15 días y, además de hacerle un unfollow en redes sociales, la ha bloqueado en whats app.

Muy dolida, Anabel ha confesado no entender cómo se han podido torcer tanto las cosas entre ellos, ya que hasta hace pocos meses eran casi como hermanos y sin embargo ahora Kiko le ha dicho que no quiere tenerla en su vida. A escasos dos meses de su boda con Omar Sánchez la 'sobrinísima' prefiere no pensar en la ausencia de su primo - al que pidió que fuese su padrino - en su gran día; algo que por el momento parece seguro.

Irene Rosales, en su postura de discreción habitual, guarda silencio ante esta nueva polémica familiar y, muy seria, evita confirmar o desmentir si asistirán a la boda de Anabel, sin comentar las últimas declaraciones de la prima de Kiko, con quien ella sí mantiene una buena relación.

Consciente del complicado momento que vive su marido, Irene prefiere guardar silencio y dejar en el aire su presencia y la del Dj en una boda que, sin duda, dará mucho que hablar en los próximos meses, en los que las cosas podrían cambiar de lleno conociendo al clan Pantoja.