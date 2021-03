Irene Rosales nos da su opinión acerca de Rocío Carrasco

MADRID, 28 (CHANCE)

El documental de Rocío Carrasco está dando mucho de qué hablar y lo ciertos es que el tema de cómo se ha sentido durante todos estos años se ha tocado en la mayoría de programas de televisión y tertulias. Nosotros, hemos querido saber la opinión de Irene Rosales al respecto y lo cierto es que nos ha parecido una mujer muy sensata con los ideales que siempre ha defendido públicamente.

La mujer de Kiko Rivera asegura que como persona, entiende el sufrimiento que ha podido pasar Rocío Carrasco, lo que se le escapa es por qué no ha hecho nada como madre por recuperar a sus hijos: "Yo no me voy a posicionar en ningún lado, yo no voy a dudar del dolor de ella, pero yo como madre no entiendo muchas cosas, pero bueno".

El vídeo del día El poderoso mensaje de Rosario y Vanesa Martín en tiempos de pandemia

En cuanto a las declaraciones que nos regalaba Isa Pantoja hace unos días con las que aseguraba que se había sentido identificada con Rocío Carrasco, Irene Rosales asegura que: "Yo ahí no puedo opinar, cada uno siente cosas distintas". Y ante la noticia de la semana que publicó el diario 'Vanitatis' sobre las negociaciones que estaría llevando a cabo Isabel Pantoja para hacer una docu-serie, la colaboradora de televisión confiesa que: "Está en todo su derecho".