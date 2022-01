Irene Rosales pide "tranquilidad" ante la delicada situación familiar que vive su marido, Kiko Rivera

MADRID, 15 (CHANCE)

En el 2022 la leña sigue ardiendo en la familia Pantoja y todo apunta a que el fuego seguirá encendido con la emisión de la serie documental de Julián Muñoz. Mientras las reacciones al relato del ex alcalde de Marbella sobre su relación con Isabel Pantoja se suceden, ha sido Irene Rosales la primera en salir al paso. Y lo ha hecho para hacer una clara petición.

"Tranquilidad" ha solicitado la ex colaboradora televisiva ante el revuelo que ha ocasionado la delicada situación que vive su marido con el resto de su familia. Kiko Rivera sigue arremetiendo duramente en redes sociales contra los Pantoja en general y contra su hermana, Isa Pantoja, en particular. Irene no quiere que nada perturbe la estabilidad en su casa y tiene el firme propósito de conseguirlo. "Intentar estar fuerte y buscar mi paz", confesó que es su propósito en este nuevo año. Y en eso se encuentra enfocada, en buscar "mi paz, mi paz mental".

Respecto al férreo cierre de filas que ha hecho Kiko Rivera con su madre, su hermana, su prima, Anabel, y su tío Agustín Pantoja, asegurando que su familia se reduce a su mujer y sus hijos, Irene prefiere adoptar una actitud discreta sin hacer público su parecer sobre esta decisión ni sobre la declaración que hizo su cuñada Isa sobre que el Dj podría aprovechar esta situación para ir a televisón: "No voy a entrar en nada, lo siento", zanjó.