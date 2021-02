Irene Rosales le 'pone las pilas' a Anabel Pantoja en directo

MADRID, 15 (CHANCE)

Siguiendo un día más con el debate de las adiciones de Kiko Rivera y lo que podría haber hecho Isabel Pantoja por su hijo, Irene Rosales ha dicho basta. Con la elegancia y el saber estar que le caracteriza, Irene ha decidido llamar al programa de 'Sálvame' para mostrar su enfado con todo lo que se está diciendo sobre su marido y también para 'echarle la bronca' a Anabel Pantoja.Aunque la sobrinísima ha intentando mantenerse en medio de este enfrentamiento familiar, el paso de los días le está pasando factura y es que su actitud tibia no está siendo bien aceptada por todos. "No has sido clara en el tema de Kiko con su madre" le ha reprochado Irene a Anabel durante su intervención. Dejando claro que las adiciones de Kiko son un problema que viene de lejos, Irene reconoce que lleva mucho tiempo cargando con un peso que, aunque le recorresponde, también afecta a otros miembros de la familia. "Se puede huir de la realidad un mes, pero no siempre porque yo al año de haber conocido a kiko me podría haber quitado del medio" explica Irene. En una posición muy complicada en su matrimonio, Irene reconoce durante la llamada que Isabel Pantoja la llamó el lunes después de entrar en el 'Deluxe' para preguntarle si el enfado se debía a que Kiko había vuelto a caer, ella le tuvo que decir que no.Mientras que Anabel le explica a Irene que lo único que ha hecho ha sido defender que las adiciones de su primo no han sido culpa de Isabel Pantoja, Irene sentencia: "Nadie tiene la culpa de esas adicciones, pero en el momento que se da el paso para que él se cure, Isabel no hizo lo suficiente".Ante la aparición de nuevos vídeos en los que Kiko Rivera aparece trapicheando con dinero a los 17 años, Irene Rosales explota: "Me parece muy sucio que saquen ahora estas imágenes de él trapicheando con dinero 17 años después ya que a sus hijos le afectarán en un futuro este tipo de vídeos".Aunque Irene es muy consciente de que Anabel ha estado al lado de su primo en muchos momentos de su vida, cree que en este tema no supo estar a la altura porque estos problemas no se acaban de la noche a la mañana, llevan muchos años de lucha y lo siguen haciendo. Irene cree que Anabel tendría que dejar claro que la decisión de Isabel Pantoja de encerrar a su hijo en el Rocío, no fue una decisión correcta.