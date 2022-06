Irene Rosales prefiere no opinar sobre la exclusiva de Kiko Rivera

MADRID, 16 (CHANCE)

Esta mañana Isa Pantoja ha dejado claro su punto de vista acerca de la entrevista que ha dado su hermano a la revista Lecturas este miércoles. La colaboradora se ha mostrado tajante, pero también cansada de que el dj no pare de hablar de ella e incluso le advierta con que está callada para que no siga hablando de ella. La joven confesaba en 'El programa de Ana Rosa' que sus palabras son contradictorias y que de momento no quiere saber nada de él porque sigue muy dolida por la anterior entrevista que dio.

También ha tenido palabras para la mujer de este, Irene Rosales, a la que hemos podido ver minutos más tarde de las declaraciones de Isa Pantoja muy seria y completamente callada. La mujer del dj no ha querido mostrar su opinión al respecto al igual que tampoco ha querido desvelar si finalmente el hijo de Isabel Pantoja se plantará en Cantora para zanjar el tema de la herencia de su padre con la tonadillera.

No cabe duda de que la que fuera colaboradora de televisión no quiere hacer ningún comentario al respecto, pero esto no ha sido así siempre, ya que ella ha apoyado a su marido en todo momento y en todas las decisiones que ha tomado a lo largo de su vida... ¿por qué ahora prefiere no decir nada y no apoyar públicamente a su pareja?

La propia Isa Pantoja hablaba esta mañana del papel de Irene Rosales en la vida de su hermana y de cómo ésta podría pararle los pies en aquellos momentos en los que se enfurece y empieza a cargar contra todo el mundo. Además, le ha mandado un consejo, que para defenderle a veces es mejor el silencio que decir cualquier cosa con la que se puede quedar peor.