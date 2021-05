Irene Rosales se pronuncia después de que Kiko Rivera haya vendido su parte de Cantora

MADRID, 12 (CHANCE)

Kiko Rivera podría haber vendido su parte de Cantora por 1.500.000 euros a un grupo inversor llamado 'Compramos tu herencia' tras meses de negociaciones. Así lo publica este miércoles la revista 'Diez minutos', adelantando así una noticia que pone fin a los problemas económicos del Dj y que podría terminar con Isabel Pantoja en la calle, aunque los compradores - que planean montar un complejo hostelero y un museo en memoria de Paquirri - estarían dispuestos a adquirir su parte y pagar la deuda que la tonadillera tiene pendiente tras más de un año sin pagar la hipoteca de la finca.

Una información que Kiko entre risas no ha confirmado ni desmentido y sobre la que Irene Rosales, tan discreta como de costumbre, afirma que "no puedo decir nada". "No sé nada y mucho menos sobre todo esto del museo. Me ha sorprendido cuando Kiko no tiene nada. ¿Cómo va a montar un museo?", señala la colaboradora de 'Viva la vida', muy sorprendida de que los nuevos compradores estén plantéandose montar en Cantora un museo de Paquirri.

El vídeo del día Iberdrola recorta un 19,5% su beneficio a marzo, hasta 1.025 millones

Insistiendo en que "no se nada más de verdad", Irene sí confiesa que "esa oferta de la herencia sí que estaba en pie porque me la dieron a mí en el programa en directo pero ya no sé nada más. No sé si Kiko se reunió con ellos porque prefiero no saber nada. Que luego todo me cae a mí".

Todavía recuperándose de la operación de pecho a la que se sometió hace unas semanas, la mujer de Kiko señala que ya se encuentra "bien" pero que el proceso está siendo "un poco más lento porque no todo el mundo nos recuperamos igual". "Pero bueno, no pasa nada porque ya vamos a estar a tope", confiesa sonriente.

Por último, y fiel a su cautela, Irene asegura no saber nada sobre el encuentro que Isabel Pantoja intentó tener en Madrid con Kiko y al que el Dj se negó. Una sorprendente noticia que la colaboradora desmiente: "Yo de esas cosas no voy a hablar nada, pero que yo sepa no".