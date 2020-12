Irene Rosales se pronuncia tras las explosivas declaraciones de Dulce sobre Isabel Pantoja

MADRID, 9 (CHANCE)

En la guerra entre Isabel Pantoja y Kiko Rivera, que acapara la actualidad mediática del papel couché desde hace dos meses, faltaba una persona por hablar. Y esa es Dulce Delapiedra, exmano derecha de la tonadillera, exniñera del Dj y fiel escudera de Isa P. desde que abandonó Cantora hace unos años después de un fuerte enfretamiento con el clan Pantoja.

Hoy, Dulce se pronuncia con en una exclusiva en la revista Lecturas en la que no deja títere con cabeza y en la que, entre otras cosas, sorprende asegurando que "Isabel Pantoja quería envejecer a mi lado" y que, aunque le sorprende el enfrentamiento entra la tonadillera y su hijo, cree que se acabarán reconciliando pero que tardarán por el "orgullo" y la "soberbia" de la artista. Además, la catalana sostiene que Francisco y Cayetano Rivera se están "aprovechando" de Kiko y acusa a éste de no darse cuenta de los engaños de su madre con la herencia de su padre hasta "que tuvo el agua al cuello. Le sobraba el dinero y me decía que se limpiaba el culo con billetes de 500 euros".

Unas sorprendentes declaraciones sobre las que Irene Rosales ya se ha pronunciado. La mujer de Kiko, tajante, afirma que "ni las he visto ni las voy a ver ni tengo intención de verlas". Sin dudarlo, la sevillana sostiene que Kiko "no opina nada de Dulce porque no vamos a ver nada ni tampoco nos interesa".