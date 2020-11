Irene Rosales se pronuncia tras el reencuentro de Kiko Rivera con sus hermanos, Francisco y Cayetano

MADRID, 19 (CHANCE)

Para sorpresa de todos, Kiko Rivera se reencontraba ayer con sus hermanos Francisco y Cayetano, escenificando públicamente la unión familiar y el frente común contra Isabel Pantoja para conseguir que la tonadillera les devuelva los objetos personales que les dejó su padre al morir. Los tres hijos del malogrado torero se desplazaron hasta Barbate, para visitar a José Rivera, "Riverita", hermano de Paquirri, a quien Kiko todavía no conocía.

Después de este sorprendente reencuentro, que tanta expectación mediática ha creado, hemos podido hablar con Irene Rosales. La mujer del Dj, con la prudencia que la caracteriza, prefiere no contarnos cómo ha ido el encuentro, asegurando que "no voy a decir nada. Ya me estáis preguntando cosas que conmigo no tienen nada que ver porque son cosas de Kiko".

Así, aunque su marido no le ha dicho que no hable, "no, para nada", Irene prefiere no pronunciarse públicamente acerca de qué le parece que Kiko vuelva a un plató este viernes - como se está rumoreando - para seguir desvelando detalles de la relación con su madre, Isabel Pantoja, y de lo que la tonadillera habría hecho al administrar su parte de la herencia de Paquirri. "Él ya sabe lo que opino", señala una seria Irene, que aunque no lo dice, no parece demasiado conforme con que el Dj siga atacando públicamente a la tonadillera.