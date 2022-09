Irene Rosales, ¿qué opina del posible acercamiento entre Isa Pantoja y Kiko Rivera?

MADRID, 5 (CHANCE)

La relación entre Kiko Rivera y su hermana Isa Pantoja lleva meses rota, y es que el DJ actualmente utiliza sus redes sociales para dirigirse a su familia cuando los rumores le ponen en el punto de mira. Al margen de sus problemas familiares, Irene Rosales siempre ha mostrado un apoyo incondicional a su marido, y juntos han formado una bonita familia.

Tras las declaraciones de Isa Pantoja en plató, asegurando que su hermano había cambiado en los últimos meses, son muchos los interrogantes que se quedan abiertos. Irene Rosales no ha querido hablar de un posible acercamiento entre los hermanos, asegurando que prefiere "no meterse".

Por otra parte, Irene ha querido aclarar el porqué del cierre de su tienda online: "Cuando lo hice lo hice con muchísimas ganas y mucha ilusión lo que pasa es que se me complicó un poquillo y nada, lo he dejado un poco en 'stand by' para cuándo pueda volver que vuelva bien con la tienda física y todo".

Sobre las críticas que ha recibido Anabel Pantoja por estar de vacaciones y no estar con su padre, Irene se muestra tajante: "Anabel se ha ido de vacaciones porque tenía derecho a irse, pero ella siempre que a un paso deja todo muy bien atado para que a su padre no le falte de nada y también es parte de su trabajo, por lo tanto tiene que seguir con sus temas profesionales".

En cuanto al conflicto de Kiko donde supuestamente dio una patada a un chico en su último conflicto, se muestra tajante: "Lo que yo no entiendo, lo único que he podido escuchar en la llamada de un chico que yo entiendo que si no te gusta una persona ¿para qué narices vas y te pones el primero o por qué vas a verlo?".

"Yo sé que Kiko está disfrutando mucho de su trabajo y que él disfruta para que los demás disfruten, no para que los demás vayan a incordiarle y ya está", defiende tajante a su marido una vez más.