Irene Rosales reacciona a la boda de Isa Pantoja y deja claro que Kiko Rivera no estaba invitado

MADRID, 16 (CHANCE)

Mucho se ha hablado de la llamativa ausencia de Isabel Pantoja y de Kiko Rivera en la boda de Isa Pantoja y Asraf Beno. Sin embargo, lo que muchos desconocen es que mientras que la tonadillera decidió dar la espalda a su hija y no estar a su lado en el día más feliz de su vida, el Dj ni siquiera estaba invitado al enlace de su hermana.

Aunque su relación está completamente rota desde hace más de un año y medio, y han sido numerosas las ocasiones en las que el hijo de Paquirri ha arremetido públicamente contra la peruana, no sabemos si hubiese dejado sus diferencias a un lado en un momento tan importante para Isa.

Lejos de intentar que su boda fuese el inicio de un posible acercamiento, e incapaz de perdonar los desprecios y desaires de su hermano, la hija de Pantoja evitó enviar la invitación de su enlace a Kiko y a Irene Rosales, como ahora confirma la mujer del artista.

En sus primeras declaraciones tras la boda de Isa -de la que admite con una sonrisa que se han enterado a pesar de estar "un poquito al margen de todo"- la sevillana ha dejado claro que no estaban invitados, aunque prefiere no revelar si Kiko hubiese asistido al enlace si su hermana le hubiese invitado: "Yo no te puedo contestar a eso. No lo sé" confiesa.

Revelado que todavía no ha podido ver la exclusiva de 'Lecturas' con la boda de su cuñada -la portada son Isa y Asraf posando con Anabel Pantoja y Jorge Javier Vázquez- Irene zanja cualquier polémica y, encogiéndose de hombros, asegura que "les deseo la felicidad máxima y nada, no tengo mucho más que decir".

Una discreción que ha mantenido cuando le hemos preguntado por la relación de Kiko e Isabel Pantoja. ¿Han acercado posturas en los últimos días?: "Ahí no tengo nada que decir tampoco. Hasta luego, gracias".