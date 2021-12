Irene Rosales reaparece en televisión

MADRID, 2 (CHANCE)

Irene Rosales ha reaparecido este jueves en la gala de 'Secret Story', una de las más reñidas porque están nominados dos pilares fundamentales del concurso: Cristina Porta y Miguel Frigenti. La mujer de Kiko Rivera ha acudido al reality para reencontrarse con Luis Rollán y darle todo el apoyo que necesita en la recta final.

Como era de esperar, Jorge Javier Vázquez le ha preguntado por cómo está la relación con su suegra, Isabel Pantoja, y ella ha explicado que sigue estando igual que antes... También sobre si va a ir a Cantora pronto, a lo que Irene ha respondido tajantemente: "No" y ha añadido que ni de broma estas Navidades se juntarán: "No, no, yo fin de año ya lo estoy preparando en mi casa".

En cuanto a cómo se encuentra su marido, Irene ha desvelado que: "Kiko está bien, lo lleva de la mejor manera posible". Recordemos que el dj, aunque tuvo un acercamiento con la folclórica, no ha vuelto a verse con ella y su mujer, parece que tampoco la echa de menos: "Sí que la he echado de menos en el momento más duro de mi vida, ahora mismo echo de menos a las personas más importantes de mi vida, yo estoy con quien tengo que estar".

Irene ha terminado hablado de lo mucho que sufrió Luis con toda la polémica de Isabel y Kiko, asegurando que: "Yo creo que tendría que tener conversaciones con ella", pero confesando que: "Luis ha sufrido y ha llorado mucho. Para Luis no es una amiga, es su familiar, él lo hizo todo con la intención de mediar, decirle las cosas como son, a la cara... tanto a ella como a su hijo. Luis ha sido muy claro, pero a lo mejor te levantas un día con el pie más torcido de la cuenta y una conversación acaba mal, pero yo espero y confío que se arreglen".