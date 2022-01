Irene Rosales responde con ironía a los rumores de que es la "mano que mece la cuna" de Kiko Rivera

MADRID, 12 (CHANCE)

Al margen de las polémicas que día sí y día también protagoniza Kiko Rivera por la guerra que mantiene tanto con su madre como con su hermana Isa Pantoja, Irene Rosales continúa con su vida y, aunque normalmente da la callada por respuesta a las críticas ha salido al paso de las informaciones que apuntan a que es ella 'la mano que mece la cuna' en la actitud del Dj.

Y es que muchos aseguran que la sevillana es la responsable de la decisión de Kiko de romper su relación con gran parte de su familia, apartándole tanto de Isabel Pantoja como de su hermana Isa y controlando quién está al lado de su marido en estos momentos. Unos rumores a los que Irene responde con ironía, asegurando con una sonrisa que "tengo la mano ya con agujetas" (de tanto mover la cuna).

Además, y gracias a sus seguidores hemos sabido cómo se encuentra actualmente la mujer de Kiko que, durante una ronda de preguntas en Intagram - cada vez más populares entre nuestras celebrities - ha confesado que "mi mente no asimila más problemas". "Estoy saturada, agobiada, pero con unas ganas enormes de estar fuerte. Quiero y puedo estar al 100%", ha añadido, rompiendo su silencio y dejando claro que está harta de las polémicas en las que se ha visto inmersa en los últimos tiempos y por las que el pasado verano se alejó de la televisión, abandonando su trabajo de colaboradora en 'Viva la vida'.

Más clara que nunca, Irene también ha asegurado que está cansada dar explicaciones, algo que no considera necesario porque "yo no le pido a nadie que me tenga que dar una explicación sobre algo". Por eso, cuando le preguntamos por el reciente intercambio de mensajes demoledores entre Kiko e Isa, y por el delicado momento que atraviesa Isabel Pantoja, la sevillana se muestra rotunda: "No voy a entrar en nada ni a contestar nada de nada". ¡El momento, en el siguiente vídeo!