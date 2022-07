Irene Rosales no se retracta y asegura que no va a dar explicaciones

MADRID, 6 (CHANCE)

Irene Rosales aparece este miércoles en la portada de la revista Lecturas dando una entrevista con la que contesta a todo lo que se ha dicho de ella y de su matrimonio en los últimos meses. Unas declaraciones que van a dar mucho de qué hablar y con la que arremete contra Isabel Pantoja y la hermana de su marido. Sin pelos en la lengua, la que fuera colaboradora vuelve a la esfera pública después de meses en silencio.

"No voy a decir nada, no voy a dar explicaciones de por qué hablo, después de todo lo que me han acusado" nos comenta Irene Rosales cuando le preguntamos por las demoledoras declaraciones que ha hecho contra su suegra y su cuñada. Una reacción que demuestra que está más segura de sí misma que nunca y que no se arrepiente de ninguna de las palabras que ha expresado: "Hasta luego, gracias".

La mujer de Kiko Rivera aseguraba en la entrevista que le encantaría que éste hiciera las paces con Isabel Pantoja, pero ella no tiene nada que arreglar con la cantante porque no perdona -ni perdonará nunca- que se haya olvidado de sus hijas. Además, también ha confesado que no entiende la actitud que Isa Pantoja ha tenido con ella en los últimos meses.

Más fuerte que nunca y sin ganas de entrar en polémica, Irene nos ha dejado claro que lo que ha dicho en la entrevista que ha dado es lo que piensa y que no va a dar explicaciones de por qué ha hablado ahora. Además se ha mostrado molesta con todas las acusaciones que ha tenido y de las que ahora, ya se ha podido defender.