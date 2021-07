Irene Rosales revela en directo que deja la televisión

MADRID, 11 (CHANCE)

Tras muchos rumores y una de las etapas más complicadas de su vida a nivel personal, Irene Rosales anuncia públicamente que deja la televisión y su faceta de colaboradora en 'Viva la vida'. Sin poder contener las lágrimas, Irene ha revelado en directo: "Voy a dejar la televisión, es una decisión que la tengo muy clara, llevo pensándolo desde hace sesmas y no quiero que la cosa vaya a peor para mí".Reconociendo que lo que más va a echar de menos es la maravillosa relación que ha logrado tener con sus compañeros de programa, Irene dejó claro que ellos le han ayudado a superar un momento muy difícil para ella: "Me da mucha pena porque aquí hay un ambiente que a mí me ha dado mucha vida, todos mis compañeros, los que veis y los que no, habéis estado conmigo en el peor momento de mi vida. Me da mucha pena. Me llevo eso conmigo, a la vez me da alegría porque ha conocido a personas maravillosas que no voy a perder nunca y que van a entender mi decisión".Tras ver un emotivo vídeo que sus propios compañeros le habían preparado para que meditara aún más su decisión, Irene también recibió el cariño de Emma García que la invitó a recuperarse y a volver cuando ella quiera. "Quiero recuperare, estar bien al 100% y no perder el contacto con vosotros que me habéis dado mucho" ha finalizado entre lágrimas la mujer de Kiko Rivera.