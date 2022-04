Irene Rosales revela Kiko ha escrito un mensaje a Isabel Pantoja

MADRID, 29 (CHANCE)

Demostrando una vez más su apoyo incondicional a Kiko Rivera, Irene Rosales no ha faltado al concierto con el que el Dj ha celebrado en Sevilla su décimo aniversario en el mundo de la música. Una noche en la que el hijo de Isabel Pantoja no contó con el apoyo ni de su madre ni de su hermana Isa, con las que no tiene ningún tipo de relación después de los durísimos ataques que dedicó a ambas en sus últimas entrevistas.

Un momento muy especial de su carrera en el que ha sido inevitable que nos acordásemos del concierto que dio Kiko en el mismo lugar en 2018, en el que sí contó con la presencia de su madre, a la que vimos corear sus canciones y bailar feliz con Anabel Pantoja y Raquel Bollo.

Asegurando que las "circunstancias" actuales no son las mismas que las de hace cuatro años, Irene ha defendido a Kiko tras sus declaraciones en Radiolé confesando que echa de menos a su madre y a su hermana: "No es malo que diga todo lo que le esta pasando, que diga que las echa de menos. Son sus sentimientos, es lo que siente y punto".

"Hay compañeros que dicen que Kiko se contradice y que se quiere reír de la prensa, pero Kiko ha escrito a la madre" ha desvelado, señalando que su marido "lleva más de un año diciendo que se arrepiente de haber dicho las cosas de cierta manera". "Kiko es súper claro y lo que dice lo dice sin filtros" asegura.

Intentando mantenerse al margen del "contacto que Kiko quiera tener con la familia" porque afirma que siempre sale "escaldada de todos estos temas familiares", Irene afirma que, aunque no quiere meterse y no se pronuncia sobre el posible acuerdo de madre e hijo para vender Cantora, sí "respeta" el acercamiento que su marido pueda tener con ella o con su hermana.

Por eso, y a pesar de que su relación con Isabel Pantoja sigue siendo nula, sí confiesa que desea "que le vaya muy bien en sus conciertos", reconociendo que están muy felices por la sentencia absolutoria de la tonadillera: "Claro, lo que queríamos es que todo fuera de la mejor manera posible y así ha sido".

Sin noticias de Isa Pantoja - "no sé si le ha escrito... Yo por lo que tengo entendido fue por lo del cumple de Albertito" ha dicho - Irene también se ha mostrado prudente sobre la ausencia de Cayetano y Francisco Rivera, con quien ha confirmado que Kiko no tiene una relación fluida: "Con Cayetano ha hablado pero está en plena faena de trabajo, y ya sabes que tiene más contacto con él que con Fran..."

