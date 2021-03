Irene Rosales se ríe al preguntarle por la ausencia de Kiko en su primer día de terapia contra sus adicciones

MADRID, 16 (CHANCE)

El pasado fin de semana Kiko Rivera anunciaba que este lunes comenzaría con su programa de rehabilitación en un conocido centro de terapia sevillano para superar, de una vez por todas, su adicción a las drogas y su miedo a recaer en un infierno demasiado reciente que le atormenta diariamente.

Una promesa que le hizo a su gran amiga Sofía Cristo, que en su día superó sus adicciones y ahora se dedica a ayudar a personas que, como ella, están enfermas y necesitan una terapia para recuperar su vida sin garantías de una recaída. De hecho, tan comprometida está la hija de Bárbara Rey con la terapia de Kiko que incluso se desplazaba a Sevilla para supervisar personalmente su primer día en el centro.

Sin embargo, el Dj no se presentaba a la terapia - donde se le esperaba este lunes - aunque Sofía, muy discreta, evitaba explicar los motivos de esta comentada ausencia y prefería, como os hemos contado, que le preguntásemos por ello al propio Kiko.

Irene Rosales, en su línea de no hablar con los reporteros que pasan horas apostados a las puertas de su domicilio, prefiere reírse cuando le preguntamos por qué Kiko no asistió a su primer día de terapia para superar su adicción a las drogas. Eso sí, su sonrisa demuestra que desde luego no está nada preocupada por esta ausencia de su marido en el centro de rehabilitación en el que le esperaba hasta la propia Sofía Cristo, que habría viajado a Sevilla específicamente para apoyar a su amigo en esta nueva etapa de su vida.

