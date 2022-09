Irene Rosales rompe su silencio tras la exclusiva de Kiko Rivera

MADRID, 28 (CHANCE)

Llevaba muchos meses guardando silencio, pero este miércoles nos hemos despertado con una exclusiva de Kiko Rivera en la revista Lecturas hablando de su situación familiar y de cómo está ahora la relación con su madre, hermana y demás. El dj ha dado un golpe en la mesa bajo talonario y ha hablado alto y claro... Sin duda, la peor parte se lo ha llevado Isa Pantoja, contra quien ha vuelto a arremeter y ha dejado claro que no "la quiero ni a diez metros".

Esta mañana hemos podido hablar con su mujer, Irene Rosales, y nos ha hablado sobre el acercamiento entre Kiko e Isabel Pantoja: "Yo siempre he dicho que yo quiero el bien para mi marido. Todo lo que sea bueno para mi marido es fantástico y obviamente para mis hijas. Mis hijas tienen derecho a tener relación con su abuela".

Además, la que fuera colaboradora de televisión nos ha confirmado que tanto ella como Kiko están contentos por ello: "Claro que sí". Sobre si ve a su suegra ir a su casa a recoger a las niñas, nos comenta que puede hacerlo cuando quiera: "Yo creo que Kiko le ha dejado las puertas abiertas, así que...".

En cuanto a las palabras de su marido asegurando que se arrepiente de todo lo que dijo de la cantante en los platós de televisión y en las entrevistas que dio a las revistas, opina que: "él lo hizo y al poco tiempo dijo que se sentía arrepentido de cómo había hecho las cosas y demás. Entonces poco a poco con el tiempo te vas dando cuenta que porque es lo que me ha pasado a mí con mis padres, cuando pasa poco tiempo estamos acostumbrados a no echarlos en falta, pero cuando ya ves que es algo que no hay vuelta atrás, ahí se empieza a echa en falta Entonces pues bueno que se dé cuenta".

Irene nos ha asegurado que este acercamiento que se ha producido en los últimos meses, debería haberse llevado a cabo hace tiempo: "En mi opinión, yo creo que eso era lo que debería haber hecho hace tiempo, tener comunicación y demás, pero es verdad que las cosas en caliente y demás hay que dejar su tiempo y bueno, que sea lo que Dios quiera".

Eso sí, la mujer de Kiko prefiere no opinar sobre la mala relación que su marido sigue teniendo con su hermana: "No quiero opinar nada que no tenga que ver, por ejemplo acabo de contestar porque tiene que ver con mis hijas, pero ya fuera de ahí no quiero porque todo lo que diga o todo lo que opine lo van a analizar mucho y se va a llevar a un extremo u a otro, así que prefiero mantenerme al margen y seguir en mi sitio con mi familia y ya está".

La mayor preocupación de Kiko es la deuda que tiene con Hacienda y su mujer nos reconoce que están preocupados, pero tienen la esperanza que se arregle: "A mí me quita el sueño, que porque nosotros somos adultos y de una manera u otra pues pero que ese problema se le quede a mis hijas me duele mucho".