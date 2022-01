Irene Rosales sigue los pasos de Penélope Cruz y Georgina Rodríguez y se apunta al corte de pelo de moda

MADRID, 13 (CHANCE)

Saturada, agobiada y harta de dar explicaciones, pero dispuesta a volver a ser ella al 100% y disfrutar de sus niñas y de Kiko Rivera. Así define Irene Rosales el momento actual por el que atraviesa, marcado por las polémicas familiares de su marido, que le han salpicado más de lo que le gustaría y de las que siempre ha intentado mantenerse alejada sin conseguirlo.

Sin embargo, y como dice el refrán, 'año nuevo vida nueva' y eso ha pensado la nuera de Isabel Pantoja que, apartada de la televisión y sin ganas de retomar su trabajo como colaboradora por el momento, ha decidido dar un cambio y cortar por lo sano, despidiéndose de su melena para apostar por uno de los cortes de pelo más populares del momento y al que ya se han rendido celebrities como Penélope Cruz, María Patiño, Georgina Rodríguez o Jennifer López.

Un 'long bob' por encima del hombro de lo más favorecedor, que aporta comodidad, movimiento a la lisa melena de Irene y un toque 'chic' que le sienta de maravilla. En cuanto al color, la mujer de Kiko ha renovado las mechas claras que luce desde hace meses y que le dan una luminosidad extra a su castaño natural.

Un look con el que está guapísima además de renovada y que os mostramos a continuación. Eso sí, a pesar de haber cambiado su corte de pelo lo que no cambia la nuera de Isabel Pantoja es su actitud respecto a la guerra que Kiko mantiene con Chabelita y, demostrando que pasa totalmente de lo que diga su cuñada, ha preferido ignorar los nuevos reproches que ésta ha hecho a su hermano.