Irene Rosales zanja el tema de Alicia, y la "examiga" especial de Kiko Rivera anuncia que no volverá a un plató

MADRID, 21 (CHANCE)

El vídeo del día Garriga (Vox) justifica la moción como “un deber nacional”.



Garriga (Vox) justifica la moción como “un deber nacional”.

La confesión de Kiko Rivera de que está atravesando por una depresión ha eclipsado el tema fundamental que le llevó a sentarse, mucho tiempo después de su última entrevista, en el plató de "Sábado Deluxe", las deslealtades a Irene Rosales. Y es que, pese a que su mujer le ha perdonado, el hijo de Isabel Pantoja tuvo un desliz a comienzos de año con una camarera de "Hoyo 25" - discoteca que el Dj tiene en Sevilla - llamada Alicia, con la que si no fue a más es porque la joven no quiso.

Alicia, que en un principio dijo que no quería hablar, ha visitado finalmente el plató de "Sálvame" para dar su versión de los hechos y dejar caer que entre Kiko y ella pudo haber más que unos mensajes picantes que Irene Rosales cortó en cuanto los descubrió.

Ahora, centrada en que su marido supere la depresión que tanto le está afectando, y solucione el distanciamiento que tiene con su madre, Isabel Pantoja, Irene quiere zanjar de una vez por todas el tema de la deslealtad de Kiko y asegura que "no voy a hablar más del tema, lo que Kiko y yo teníamos que decir ya lo hemos dicho y ya está. No vamos a hablar más ni le damos importancia a nada y es algo que ya he dicho, pasó hace nueve meses. A nosotros ni nos remueve, ni lo hablamos ni nada de nada. Está más que olvidado, y no va a salir nada más porque no hay nada más".

Alicia, por su parte, también quiere enterrar el asunto de su tonteo con Kiko y, un día después de su debut en los platós de televisión, asegura que no va a volver a hablar. La camarera sostiene que "no voy a hablar nunca más. No ha pasado nada y no ha pasado nada. Yo no tengo más nada que decir"

Por suerte para el hijo de Isabel Pantoja, el incendio que él mismo provocó, y que en otras épocas habría llenado horas y horas de programas, ha pasado sin pena ni gloria y pronto habremos olvidado este affaire que al parecer no llegó a ser tal. Alicia vuelve a su anonimato e Irene, enamorada de Kiko, se mantiene a su lado para luchar por su matrimonio.