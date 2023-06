Irene Urdangarín cumple 18 años. De su lado más desconocido a cómo celebrará, con sus padres, su mayoría de edad

MADRID, 5 (CHANCE)

Irene Urdangarín, hija menor de la Infanta Cristina e Iñaki Urdangarín, cumple este 5 de junio 18 años. Una fecha a la que ha rodeado una gran expectación en los últimos meses, puesto que se apuntó a que sería cuando la sobrina de Felipe VI alcanzase la mayoría de edad cuando sus padres firmarían el divorcio de mutuo acuerdo ante notario.

Algo que parece que finalmente no se producirá (por lo menos por el momento), ya que habrían surgido desavenencias en el aspecto económico entre los exduques de Palma: él exigiría una importante cantidad mensual en concepto de compensación a su exmujer para no perder el nivel de vida al que está acostumbrado, y la hija del Rey Juan Carlos se negaría, puesto que no está dispuesta a financiar el día a día del vitoriano -que no trabaja ni tiene ningún ingreso económico- con su pareja, Ainhoa Armentia.

Con la incertidumbre de si llegarán a un acuerdo satisfactorio para ambas partes o no, Irene cumple este lunes 18 años convertida en uno de los miembros más desconocidos de la familia el Rey. A simple vista salta que es altísima -roza el 1,80 metros-, rubísima y con unos intensos ojos azules que le dan un aspecto nórdico y una belleza etérea.

Sin embargo, poco se conoce de su personalidad. Quienes la conocen desvelan que es una joven tímida, prudente y muy discreta, a la par que sociable, divertida y muy resuelta cuando se siente cómoda. Habla a la perfección inglés, francés y español -aunque su vocabulario no es tan amplio como el de sus hermanos, puesto que ha pasado fuera de nuestro país la mayor parte de su vida-, además de defenderse en alemán.

En cuanto a sus pasiones, le encanta el deporte -se le dan bien numerosas disciplinas como la vela, el tenis o el esquí-, leer y la música. Toca el piano y disfruta yendo a misa con la Infanta Cristina, con la que reside en Ginebra. Además, le gusta mucho la moda, por lo que más de uno ha elucubrado con que podría seguir los pasos de Victoria Federica como influencer. Algo que parece poco probable, puesto que a pesar de la especial relación que mantiene con su prima, Irene quiere seguir llevando una vida alejada del foco mediático y en un discreto segundo plano.

La sobrina de Felipe VI se lleva a las mil maravillas con sus tres hermanos, Juan, Pablo y Miguel, a quienes está tan unida como a sus padres; especialmente a Doña Cristina, ya que a pesar de que quiere muchísimo a Iñaki Urdangarín, ha vivido muchos años sola con su madre y es, sin duda, la persona más importante de su vida.

A punto de graduarse en el prestigioso centro Ecolint -Intenational School of Geneva-, y a falta de confirmación oficial, se dice que Irene podría comenzar en septiembre sus estudios en una de las universidades más importantes del planeta, el EHL Hospitality Business School, en Lausanne, especializado en la gestión y la dirección de hoteles y centros de hostelería desde el punto de vista económico y administrativo.

Pero antes tendrá lugar la fiesta con la que la joven celebrará su mayoría de edad y el fin de su etapa escolar. Una celebración que está organizando con mimo la Infanta Cristina, que será el próximo 16 de junio al lado del lago Leman, en Ginebra, y que supondrá el reencuentro de los exduques de Palma. Además, también asistirán los tres hermanos de Irene -Juan, Pablo y Miguel- la Reina Sofía, la Infanta Elena y su prima Victoria Federica.

En el aire, la asistencia del Rey Felipe y si Doña Cristina e Iñaki Urdangarín serán capaces de llegar a un acuerdo de divorcio en los próximos 15 días para no ensombrecer uno de los días más importantes de su hija menor.