Irene Villa confiesa que el 2021 será el año en el que encuentre el amor eterno

MADRID, 5 (CHANCE)

Irene Villa y su hermana vuelven a dar la cara como rostros visibles de la Fundación Irene Villa que han puesto en marcha un año más la iniciativa 'Flor Dulce de Navidad' con la que ayudan a personas con discapacidad en su formación y posterior incorporación al mundo laboral. Las dos se han mostrado de lo más orgullosas con esta iniciativa y han hablado abiertamente de cómo ha sido este año para ellas.

La hermana de Irene Villa nos ha confesado que este año ha sido un año complicado porque: "Nuestro padre estuvo ingresado diez días, pero salió adelante", además la propia escritora nos ha asegurado que: "Otro familiar que se nos fue en marzo, ha sido un año muy duro, un año que estamos deseando terminar sobre todo por las pérdidas humanas".

En cuanto a cómo están sus hijos, su motor en la vida, Irene Villa nos ha desvelado que: "Mis hijos están maravillosos, son una piña los tres, eso ha sido un trabajo familiar desde pequeños. Son muy colaborativos, la profe me dijo que tenían mucha inteligencia emocional, claro... me dedico a eso. Son tres terremotillos".

Sobre cómo se encuentra su corazón, Irene Villa asegura que no es cierto lo que se ha publicado de que tiene un nuevo amigo especial, pero lo que sí que advierte es que en el 2021 encontrará el amor eterno: "He tenido amigos favoritos, lo que le pido al 2021 es el amor eterno, una conexión de almas gemelas. El 2021 va a ser mi año. Con 42 años por fin sé lo que quiero, es que nunca he sabido lo que quería, el 2021 va a ser el definitivo".