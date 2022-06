Irene Villa habla de su nueva ilusión

MADRID, 17 (CHANCE)

Hace unas semanas la revista ¡HOLA! confirmaba la nueva relación sentimental entre Irene Villa y David Serrato. Tras tres años y medio de su separación con Juan Pablo Laura, padre de sus tres hijos, ha recuperado la ilusión con este coach con el que se ha dejado ver de lo más enamorada.

Europa Press ha podido hablar con ella y nos reconocía que está feliz y enamorada aunque le pillaron por sorpresa sus fotografías: "es muy bonito, pero pertenece al ámbito privado, no quería que saliese a la luz, tú ya me lo preguntaste y estoy ilusionada y contenta, la gente es cariñosísima y se alegra mucho por mí a la gente decirle que estoy bien, feliz, siempre he sido una mujer libre e independiente y eso está por encima de todo, estás mis hijos, mi libertad y luego ya disfrutar y conectar, de momento muy bien".

La escritora también nos ha desvelado cómo vivieron el momento: "la verdad es que me escribió un montón de gente, sobre todo le llamaron a él, que además bueno en fin, alucinando porque además parece que estoy mirando a la cámara, pero os juro que me ha pasado otras veces que he visto a un fotógrafo con amigos y les he dicho que no, pero esta vez os prometo que no os vi. Fui a ver un musical que me encantó de dj nano, en Príncipe Pío, que está genial y de repente nos vimos ahí". Y es que si hay algo que Irene tenga claro es que: "Yo no me escondo, la vida sigue y todo el mundo se alegra de la felicidad de todo el mundo, vosotros los primeros y lo importante es eso".

En cuanto a si las fotografías hicieron que todo fuera más rápido, reconoce: "yo creo que la vida tiene que fluir y está fluyendo como debería, dije cuando tengamos que contarlo, lo contaremos, yo no voy a ocultar mi vida, todo el mundo me pregunta por mí y yo sabía que algún día lo contaría, pero prefiero que sea algo más asentado y con más tiempo" por su parte, ella no le había comentado nada a su exmarido al respecto: "no, es que no sé si se ha enterado, es que no hablamos de eso hablamos de los niños, lo que nos importa. Lo que nos importa es la educación de los niños, esas son nuestras conversaciones, está todo bien".

También le hemos preguntado por cómo se ha tomado su familia la noticia: "bien, mi madre no se mete, mi madre no quiere saber nada de nada, ella dice tú haz lo que quieras, ella sabe que ella es libre, hay que ser libre. Cada uno en su casa y dios en la de todos".