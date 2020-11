Irene Villa, de momento, está esperando el amor

MADRID, 1 (CHANCE)

Irene Villa siempre se ha caracterizado por ser una mujer de ideas claras. Para 2021, a pesar de la pandenmia que estamos viviendo y de la nueva normalidad que se ha instaurado en nuestras vidas, no podía ser menos, ella lo sigue teniendo todo claro: quiere enamorarse. Lo hará de un hombre hombre perfecto para ella que sea lo suficientemente independiente como para que no necesite vivir con ella.

Acaba de presentar su libro,'Los Ochomiles de la vida', una obra que surgió y se desarrolló durante el confinamiento, nace ahora y al que considera como un hijo y al que cataloga como "un libro luminoso y que te da esperanza".

Europa Press: ¿Qué te ha dado a ti escribir este libro?

Irene Villa: Compartir lo que tengo dentro. Mucho trabajo, escribir un libro requiere disciplina, como todo en la vida. Contagiar cosas buenas a la gente, sobre todo en este año tan difícil.E.P: ¿Cómo surge la idea?I.V: Después de mi primer libro quería hacer algo porque la gente me lo pedía. Si bien llevo años dándole vueltas, fue en confinamiento cuando dije, ahora o nunca. Estaba quieta en mi casa, se necesita mucho tiempo así que dije me pongo a hacerlo ya.

E.P: ¿Te ha costado narrar alguna historia?I.V: Me ha costado mucho, en las últimas revisiones del libro he llorado muchísimo con el capítulo de mi compañera de esquí, Esther, que se nos fue hace casi un año y también con el Covid.E.P:¿Y lo que más rabia te ha dado?I.V: Aunque alguna vez la puedo sentir enseguida la trasformo. Lo convierto más en tristeza, cuando algo no me ha gustado o me he sentido mal, transito esa tristeza, lloro y luego adelante con lo que venga.

E.P: ¿Has encontrado en la escritura algún consuelo?I.V: Escribir libros me parece una forma de abrir tu corazón y compartir lo que tienes, es un acto de generosidad maravilloso.

E.P. Hablamos también de perdón...

I.V: Es una herramienta fundamental para poder cerrar todas esas heridas y poder romper el vínculo con quién te ha hecho daño, es una forma de sanar y además con unas consecuencias increíbles. La vida me ha dado muchas oportunidades de empezar una vida nueva sin rencores.

E.P: ¿Te ha costado perdonar?I.V: Soy una persona que perdono todo. Es una filosofía de vida, si con 12 años pude perdonar aquello de una forma natural y sincera, cómo no voy a perdonar cantidad de cosas que nos ocurren.

E.P: ¿En algún momento de tu vida te entró el ansia de venganza? I.V:Como ves soy la persona más tranquila del mundo, ni deseos de venganza ni nada. Una de las cosas que he tenido que aprender es a decir las cosas sin ofender, sin agresividad pero ponerte en tu sitio, eso me ha costado toda la vida. He escrito este libro como una revolución, para decir vamos a sacar todo el potencial sin miedo y a ser quienes somos.

E.P: ¿Te hubieras imaginado tu vida de otra manera?I.V: La vida es una gran maestra y es la que nos va dando los pasos y nos enseña por dónde ir en cada momento. No cambiaría nada. Me hubiera ahorrado cierto dolor pero al fin y al cabo eso es lo que te fortalece. E.P:¿Qué sueño te queda por cumplir?I.V: Ahora mis sueños son mis tres hijos, ojalá que no sufran escalando sus 'ochocmiles'. Y siento que he cumplido, sobre todo el de la maternidad, es el sueño menos planificado pero el mejor. Ha sido lo más maravilloso del mundo.

E.P: ¿Qué te dicen tus hijos?I.V: Pasaron de mí por completo cuando les enseñé el libro. Ellos saben que cuesta mucho porque me han visto en confinamiento pero no le dan valor. Le dan valor a que les lleve a un parque a jugar o de vacaciones.E.P: Te dicen qué suerte.I.V: No, ellos lo ven todo tan normal. Bueno es como se lo hemos planteado, no ven nada distinto. Una vez que vinieron unos amigos de Carlos y dijeron mira las piernas de mi madre, son duras, eso es lo único, pero no ven nada heroico en lo que he conseguido.

E.P: Estamos viviendo una situación muy dura para todos, ¿Has aprendido algo de ti?I.V: Mucho. Este recogimiento que me ha gustado llamarlo, en lugar de confinamiento, nos tiene que haber servido para crecer, interiormente y espiritualmente, yo lo he sentido. Ya sentí una revolución cuando cumplí los 40, pues ahora este 2020 también, sobre todo para saber las prioridades de cada uno, darle más valor a lo que yo siempre se lo había dado, a estar con los míos, ser feliz y ayudar a quién pueda.E.P: ¿Qué momento te ha costado más?I.V: Este año lo más duro ha sido perder a un ser querido por culpa del Covid y además con una edad muy joven.

E.P: ¿Qué borrarías de este 2020 y qué pedirías para el 2021?I.V: Borraría el virus, me hubiera gustado que la vida nos parase pero de otra forma, veo positivo que la vida te pare y a mí me ha parado unas cuentas veces. Después de ese parón he resurgido como el Ave Fenix con mucha más fuerza. No quiero quitar ninguna adversidad porque es lo que nos hace más fuerte, quitaría el Covid por todas las personas que se ha llevado antes de tiempo y al 2021 pido amor, lo tengo clarísimo. El 21 es mi número y estoy convencida de ello, lo que tú pides al final se te da.E.P: Estamos hablando de una pareja...I.V: Claro, estamos hablando de un amor de pareja, he estado muy feliz, tengo esa suerte de que soy una persona abierta, extrovertida, no sé qué hay que hacer para ligar ahora, pedir la PCR. 2021 nos tiene que recompensar a todos, salud y amor, eso es lo que siempre pido.

E.P: Muchos medios ya apuntaban que Irene Villa ya tenía pareja...Iv: Se han equivocado, pero ya sabes cómo son los compañeros, están deseando que tenga pareja. Ahora mismo no hay nadie, no hay una persona pero va a venir, no sé por qué

E.P. ¿Cómo tiene que ser?I.V: Una persona sencilla, humilde,un hombre maduro, un hombre hecho y derecho, deportista si puede ser, viajero como yo y muy entusiasta, con sentido del humor como yo.

E.P: ¿Tus hijos quieren que te enamores?I.V: No, no quieren que tenga novio. Francamente no lo he necesitado pero presiento que el año que viene será algo importante en la vida.

E.P: ¿El resto de familiares quieren que te enamores?I.V: Sí, mi madre me ve tan feliz, ella es una persona tan libre y tan independiente que me dice para qué quieres pareja. Tengo claro que no quiero un hombre para convivir, busco un amor un poco raro, un hombre pero que sea súper independiente como yo, que respete mi tiempo con mis hijos, mis hijos siempre estarán por delante, eso no se negocia.

E.P: Que llegue esa persona...I.V: De momento estoy esperando ese AMOR.Vamos que yo quiero dedicarme a mis hijos que es lo que más me importa y que el 2021 nos traiga mucha salud y mucho amor.