Irene Villa nos comenta cómo van los preparativos de su boda

MADRID, 12 (CHANCE)

Fue a finales de mayo cuando Irene Villa y su pareja, David Serrato, anunciaban por todo lo alto su compromiso matrimonial. Después de meses de relación sentimental, parece que ambos han decidido dar un paso más en su historia de amor y ahora quieren sellarlo en compañía de todos sus seres queridos.

La escritora fue sorprendida por su pareja en la III Edición del Ibiza Inclusion Fashion Day pidiéndole matrimonio y, respondiendo, un 'SÍ' rotundo. Ahora, hemos vuelto a hablar con la escritora y nos ha desvelado todos los detalles de su boda con David.

De momento, Irene nos ha asegurado que ya tiene decidida la diseñadora de su vestido: "sé que el vestido me lo va a hacer Silvia Fernández, diseñadora de novias" y además, nos ha desvelado que no quiere que sea de color blanco puro: "blanco, blanco roto. Blanco inmaculado no".

Primando siempre la comodidad, Irene quiere que sea "largo, que yo esté cómoda" y además, nos ha confesado que su deseo es que el año que viene puedan celebrar la ceremonia: "pero a mí me encantaría el año que viene. No sabemos todavía fecha pero tenemos que buscar un lugar, importante".

Por otro lado, Irene nos ha comentado su deseo de conocer a Luis Miguel en persona ahora que sale con Paloma Cuevas, a quien conoce desde hace años: "me encantaría conocerle así que espero, algún día, poder conocerle". La escritora se considera fan del músico y se alegra de que su amiga esté feliz en esta etapa de su vida: "¿quién no puede ser fan de Luis Miguel? ¿A quién no le puede gustar este hombre maravilloso con una historia de vida también de superación. Está muy contenta. Yo la veo radiante y feliz".

Viviendo uno de los mejores momentos de su vida, Irene nos ha desvelado que su hijo mayor le auguraba buen futuro con su pareja: "desde el primer momento, el mayor dijo 'David tiene que ser el novio de mamá', es como que lo intuyó y lo vio". Incluso da gracias cada día por tener a David a su lado: "David es que cada día estoy dando gracias a dios porque es un hombre amoroso, sanador... yo creo que era algo inevitable y el universo ha dicho 'estos dos se tienen que conocer' y así ha pasado".

Por último, Irene nos ha asegurado que desde el primer momento que conoció a David se sintió atraída por él: "estaba todo el rato tocándole, decía '¿esta qué hace?' porque era un imán, no me había pasado nunca. Sentirme atraída de esa forma como un imán de las energías".