Irene Villa nos habla de su boda con David Serrato

MADRID, 5 (CHANCE)

A finales de Mayo, Irene Villa y David Serrato anunciaban por todo lo alto su compromiso matrimonial. La escritora fue sorprendida por su pareja en la III Edición del Ibiza Inclusion Fashion Day pidiéndole matrimonio y, respondiendo, un 'SÍ' rotundo. Muy emocionados, Europa Press fue testigo de la llegada de los dos tortolitos a Madrid y allí derrochaban complicidad y todos los detalles de esa pedida completamente inesperada.

Ahora hemos vuelto a hablar con Irene y nos ha asegurado que su pareja le está ayudando mucho en el cuidado de sus tres hijos: "él me ayuda un montón, sabe mucho de psicología en adolescentes, que es lo suyo, en niños, en jóvenes me ayuda un montón" y añade: "Lo que le define es que es un cacho de pan. A los niños les digo no os emocionéis, el amor dura lo que dura".

Nos ha reconocido también que sus hijos estarían muy felices si su exmarido diera el paso de casarse también: "cada uno que haga lo que sienta y lo que realmente su corazón le dicte. Por supuesto, por qué no, mis hijos emocionados, seguro. Estarían muy felices si se casan, estoy segura, igual que están felices por mí, estarían felices por él".

Por su boda, parece que Irene todavía no tiene ninguna idea en la cabeza, ya que todavía "no me imagino nada, pero puestos a imaginar, una boda sencilla, voy a intentar que, con los más cercanos, que no se me enfade nadie, quiero algo más íntimo, yo ya me casé una vez a todo lo que daba. Vamos a hacer algo entre amigos, familias, una unión, un compromiso".

Sobre el lugar en el que tendrá lugar la ceremonia, nos explicaba que "todavía queda bastante, vamos a ir mirando sitios, tampoco sabemos dónde nos vamos a casar todavía, estamos entre Soria, Burgos, Cádiz me han ofrecido hay para todo"... así que tendremos que estar muy atentos a cómo evolucionan los preparativos de este gran día para los dos tortolitos.