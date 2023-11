Irene Villa revela qué no repetiría de su primera boda en la suya con David Serrato

MADRID, 13 (CHANCE)

Completamente inmersa en los preparativos de su nueva boda junto a David Serrato Irene Villa nos ha desvelado algunos de los detalles del gran día en el que tiene muy claro qué es lo que quiere y lo que no. En esta ocasión Irene acudió a la presentación de la nueva campaña de Oral-B 'Recapacitemos para capacitar' en la que, además, reveló qué cosas no repetiría de su primera boda."Quiero que mis hijos sean protagonistas de ese día. Quiero que ellos lo disfruten más que yo y mis sobrinos, mi sobrina Alma. Yo creo que los protagonistas van a ser los niños y por eso tengo que acortar un poco la lista" nos he explicado Irene sobre el número de invitados que tendrá su segunda boda. Aunque Irene guarda un recuerdo maravilloso de su primera boda con Juan Pablo Lauro con el que tuvo tres hijos, reconoce que en esta segunda boda hay cosas que no repetiría: "El vestido, por ejemplo, no va a tener nada que ver y va a ser lo que yo quería. Es verdad que en tu primera boda, que no hace falta casarse muchas veces, pero como que la gente opina, influye, te condiciona y cuando tienes ya 45 años, no te condiciona ni nada ni nadie".Sin poder esconder una gran sonrisa en el rostro como muestra del gran momento personal que está viviendo, Irene reconoce que sus hijos están encantados con esta segunda boda. "En el amor nunca se sabe y lo estamos viendo a diario con las rupturas, pero Gael me dijo: De David no te vas a separar, ¿verdad?. Le adoran, qué más le puedo pedir a la vida" nos ha explicado la escritora.Conocedora de la actualidad social, Irene no dudó en pronunciarse sobre la reciente ruptura de Chenoa con su marido Miguel Sánchez Encinas con el que tan solo llevaba año y medio casada: "Yo lo que veo es que nos ha pasado a todos. A mí también. Yo siempre digo que el amor eterno dura tres meses, o sea, ese era un poco mi lema y este espero que me dure más".