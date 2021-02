Isa P. confiesa que todavía no sabe si su madre, Isabel Pantoja, la acompañará el día de su boda

MADRID, 24 (CHANCE)

Isa Pantoja protagoniza hoy la portada de la revista "Lecturas" posando con diferentes vestidos de novia; un ensayo para su gran día, el 26 de junio, cuando pasará por el altar con Asraf en Marraketch. Un día que espera ilusionada, a pesar de que todavía no sabe si su madre y su hermano estarán presentes. La joven se reafirma en sus palabras de que ni la tonadillera ni el Dj han estado a su lado en los momentos más importantes de su vida y, aunque cree que Kiko no le fallará en su boda, no puede decir lo mismo de Isabel Pantoja.

- CHANCE: Isa, queríamos preguntarte por la exclusiva que has dado ¿Lo que más echas de menos es que tu madre no te pueda acompañar a elegir el traje de novia?

- ISA: Sí. Bueno por WhatsApp si me puede ayudar pero no es lo mismo claro.

- CH: Dices que tu hermano y tu madre no han estado nunca ni crees que estén en los momentos más importantes de tu vida.

- ISA: No, no han estado nunca, pero supongo que en la boda... espero. Mi hermano sé que sí.

- CH: ¿Y tu madre? ¿A lo mejor es un punto de reconciliación?

- ISA: ¿De ellos? No

- CH: Dices de Dulce que está a tu lado pero que últimamente tiene problemas, ¿está bien?

- ISA: Bueno sí, es una cosa de...

- CH: Supongo que tendréis ya muchas cosas listas, ¿no?

- ISA: Pues sí, quedan algunas cosas, pero sí.

- CH: ¿Estás nerviosa?

- ISA: Sí, muy nerviosa.

- CH: Has comentado que te da mucha pena no contar con tu madre cómo te gustaría en plan que te acompañase con la organización.

- ISA: Sí, ahora es un poco complicada la cosa. Bueno, con mi madre y con todo el mundo porque no puedo ir a todos los sitios muy acompañada por el tema del covid, pero bueno, a ver qué pasa.

- CH: ¿Piensas que asistirán a la boda?

- ISA: Mi madre no lo sé, pero mi prima y mi hermano sí. Ellos me dijeron que sí.

- CH: Siempre queda la última esperanza, ¿no? El día de la boda de una hija, el día más feliz de su vida y ya mismo de aquí a junio, ¿no?

- ISA: Ojalá.

- CH: Han dicho que cambiabais el sitio de la boda a Sevilla, ¿es cierto?

- ISA: No, no.

- CH: Sigue siendo en Marruecos, ¿no?

- ISA: Sí.

- CH: Muy bien. ¿Y tienes ya el vestido o las fotos que se filtraron no son del vestido?

- ISA: No, no. El vestido lo tengo yo hace como meses y ahora tengo que ir a probármelo en cuanto pueda viajar.

- CH: Oye, una última cosa. Has dicho que alguna vez no has tenido el valor de preguntarle a tu madre cómo le dio por adoptarte.

- ISA: Sí, me parece algo que podría hablar con ella, eso no me importa, y nunca lo he preguntado porque no es algo que me importe... No sé, cómo que me centro siempre en el presente, pero me parece un tema que le podría preguntar y yo creo que a ella no le importa decirme.

- CH: Además, siempre hablas de lo agradecida que estás.

- ISA: Claro.

- CH: Independientemente de las peleas familiares que haya.

- ISA: Bueno, es algo pasajero.

- CH: Asraf, ¿tú estás preparando algo para la boda o qué? ¿Ya tienes el traje?

- ASRAF: Yo sí, ya tengo la chilaba.

- CH: ¡Ah, qué bien! Se comenta que podrías ir a 'Supervivientes'.

- ASRAF: No, no.

- CH: ¿Te importaría que fuera?

- ISA: A ver, me importaría porque luego cuando vienes como que cambias mucho y yo también cambié. Luego me gustaría que estuviese y yo creo que estaría bien, está muy guay y es trabajo.