Isa P. desvela cómo se encuentra Isabel Pantoja y cómo fue su íntima fiesta de cumpleaños en Cantora

MADRID, 4 (CHANCE)

Dos días después de visitar a su madre en Cantora y celebrar con ella en la intimidad su 66 cumpleaños, Isa Pantoja ha visitado 'El programa del verano' y ha desvelado cómo se encuentra Isabel Pantoja, cómo celebró una fecha que antaño suponía un multitudinario acontecimiento que no se quería perder nadie cerano a la tonadillera y a quién echó de menos en un día tan especial para ella.

Feliz por haber podido estar con su madre en su cumpleaños más triste, la colaboradora ha revelado que no la avisó de que iba a ir a Cantora, sino que se presentó allí "de sorpresa" a las 15.00 horas - justo para la comida - porque "sabía que no tenía ganas de celebrarlo". "Sus cumpleaños antes eran multitudinarios, pero desde que se murió su madre, mi madre ya no quiere este tipo de celebraciones" ha apuntado, asegurando que a pesar de las circunstancias y de la ausencia de su hermano Kiko Rivera y de su prima Anabel Pantoja, lo pasaron "bien".

"Fui con mi hijo Alberto y estuvimos allí hasta las 19.00 más o menos con familiares y algunos amigos de mi madre", ha contado, evitando entrar en detalles aunque confirmando que el gazpacho hecho por su madre - "tendría que comercializarlo, me tomé 3 vasos cuando antes nunca tomaba" ha confesado - fue uno de los platos que degustaron en una celebración en la que, sin embargo, Isabel Pantoja no sopló las velas aunque no faltaron las tartas: "Supongo que las soplaría la noche anterior" ha apuntado sin mucho convencimiento.

Acerca de cómo está anímicamente la artista, Isa asegura que está "bien" pero que su cumpleaños ha pasado a ser "un día más y ya no lo celebra como antes". "Está bien pero echando de menos a su madre" confiesa.

Por sorprendente que pueda resultar, la peruana ha revelado que no habló con su progenitora de la llamativa ausencia de su hermano y su prima en el cumpleaños, pero sí admite que tuvo la sensación de que la cantante echó de menos en su día a su hijo, con el que lleva casi dos años sin hablarse: "No me lo ha dicho pero se le nota en la cara que ha echado en falta a mi hermano". "No he hablado con ella pero intuyo que echa de menos a Kiko y a mis sobrinos" ha añadido, asegurando que tampoco le preguntó si había recibido su felicitación telefónica ni se planteó ponerse en contacto con el Dj para ejercer de intermediaria y que sus hijos felicitasen a su abuela en su cumpleaños: "Yo he respetado a mi hermano y ya está".

"Creo que mi madre daba por hecho que íbamos a ir o que pensaba, si vienen bien, pero tampoco es que esperase nada" ha señalado sin mucha convicción, desvelando que cuando la tonadillera vio a Albertito - que le dijo que quería estar con su abuela en un día tan importante - "se emocionó y me dio las gracias".

"Se llevó una sorpresa porque no se esperaba que fuese y le vino muy bien ver a Albertito", ha confesado, revelando que la artista se puso muy contenta al ver a su nieto y aprovechó para preguntarle "por las notas y lo típico, como había pasado las vacaciones con su padre*".

Con una gira cerrada por América para otoño, Isa apunta que su madre está "muy ilusionada" por este renacer profesional: "Es super positivo para ella porque le saca de sus tristeza. Tenía ganas de empezar a cantar, tiene muchas ganas de empezar su gira" ha contado. Sin duda, un buen regalo para Pantoja en su 66 cumpleaños y un motivo de peso para seguir adelante, dejar Cantora y reflotar una carrera artística que muchos daban por acabada hace no mucho.