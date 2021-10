Isa P. desvela cómo fue el reencuentro entre Isabel Pantoja y Kiko Rivera

MADRID, 6 (CHANCE)

Isa Pantoja ha reaparecido tras la boda Anabel Pantoja en 'El programa de Ana Rosa' y, más clara y sincera que nunca, se ha pronunciado sobre el enfrentamiento de Kiko Rivera con su prima, ha contado cómo se enteraron del fallecimiento de su abuela y, principalmente, ha sido el primer miembro de la familia en desvelar cómo fue el emocionante reencuentro entre Isabel Pantoja en Cantora tras la muerte de doña Ana. Un acercamiento en el que, como ha confesado la colaboradora, Anabel ha tenido mucho que ver.

Mostrando su apoyo a su prima y confirmando su versión - después de que Kiko la haya llamado mentirosa a través de Instagram - Isa ha asegurado que "Anabel y mi madre estuvieron en contacto desde que se enteró de la noticia de la muerte de mi abuela y mi madre le dijo que tenía que seguir adelante con su boda porque ya no se podía hacer nada por la 'yaya', que se casase y que ya iría a Cantora más adelante porque no iba a llegar al funeral".

Una noticia de la que Chabelita se enteró cuando aterrizó en Lanzarote y que la dejó totalmente en shock: "Se me cortó el cuerpo. Pensé, estoy aquí pero tengo que estar con mi madre porque se le ha muerto su madre. Me puse en contacto con mi prima de camino al ferry y hablé con una persona allegada a ella porque Anabel estaba hablando con mi madre y ella tenía súper claro que quería ir a Cantora y le dije que yo también iba".

"Al llegar a La Graciosa fui a ver a mi hermano y él quería ir e iba a sacar los billetes, y Raquel Bollo nos dijo que era lo mejor que podíamos hacer", ha apuntado, asegurando no saber si Anabel le dijo a Kiko que no fuese porque no sería bien recibido. "Cuando yo le dije que también iba mi prima me dijo, "muy bien, le va a dar una alegría muy grande a tu madre", ha confesado, imaginando que si la influencer le dijo algo a su hermano "fue que se hiciese a la idea de que no sabía lo que podía pasar si iba a Cantora, aunque yo no lo sé. No sé si hablarían antes de que llegase yo"

Posicionándose con Anabel en la guerra que mantiene contra Kiko, Isa ha dejado claro que lejos de torpedear, su prima medió para que se produjese el reencuentro con Isabel Pantoja. "Me transmitió y supongo que a Kiko también que había hablado con mi madre y que le dijo, 'tus hijos van para allá para poder estar contigo, se han sacado el billete de avión porque los necesitas', y que mi madre se puso a llorar cuando se lo dijo", ha apuntado.

Confesando que no sabe nada de su hermano desde la boda de su prima, ya que también parece haberse enfadado con ella, Isa ha desvelado que Kiko no habló con ellas en el largo viaje desde La Graciosa hasta Sevilla, ya que "estaba solitario, triste, como nervioso... Él iba solo, con su teléfono. Imagino que tendría un cúmulo de sensaciones porque no sabía lo que iba a pasar cuando llegase a Cantora". "En principio yo iba a ir en el coche con Kiko y Manuel porque no sabíamos como nos recibiría mi madre, pero como mi hermano estaba muy distante y penstivo le dije a Anabel que prefería irme con ellas", ha añadido.

Sorprendida de que se hayan filtrado tantísimos detalles del reencuentro con su madre, Isa ha contado que "es cierto que mi hermano se abrazó con mi madre y fue un momento súper emotivo. Los demás nos quedamos un poco atrás y fue un momento muy emotivo, como si no hubiese pasado el tiempo".

Un encuentro en el que "hablamos como si no pasase nada. De anécdotas, de los niños, de lo que hemos hecho en este tiempo..." del que fueron testigos Raquel Bollo, Anabel y ella, puesto que "mis tíos no estaban. Permanecieron alejados en otro cuarto". Sin embargo, y sin querer hablar de Agustín - al que "respeta" pese a no tener "buena relación" - Isa ha confesado que al día siguiente ella sí vio a los hermanos de la tonadillera, admitiendo que "quien la ha apoyado en todos estos años ha sido mi tío Agustín. Es la casa de mi madre y puede estar quien quiera".

"Hubo lágrimas por parte de todos. Por el encuentro, por la situación.. a mi no se me ha muerto ningún familiar cercano y fue un shock ver a mi madre así, destrozada como nunca la he visto", ha revelado, sin entrar en si Kiko coincidió con su tío Agustín en las tres horas que permaneció en la finca: "Eso si él lo quiere contar que lo diga él, que lo contará".

A pesar de no tener relación con su abuela, Isa ha desvelado que tuvo un "acercamiento privado" con ella hace un tiempo que la dejó con la conciencia muy tranquila: "Mi abuela estaba muy mal, veía a mi madre sufriendo y decidí poner de mi parte. Pedí perdón aunque no se si me escuchó, pero me quedé tranquila en ese aspecto porque para mi madre era importante eso aunque con mi abuela no tuviese la mejor relación".

Confesando que sí ha hablado con la artista desde que se fue de Cantora - y asegurando que no sabe si Kiko lo ha hecho - Isa ha anunciado que "pronto le llevaré a Albertito, aunque necesito que hablen poco a poco porque el niño no entiende que de repente todo vuelva a la normalidad". "No quiero que los niños sean una terapia, sino que ella vea que estamos ahí y si nos necesita nos tiene", ha apuntado

Sin meterse 'en jardines', Chabelita ha reiterado que ella "no" escuchó a Anabel decirle a Kiko que no fuese a Cantora. "Creo que es un malentendido, pero el problema es que no se llaman y hablan, que es lo normal. Se hace una bola y creo que es lo que le ha pasado a mi hermano. Lo más fácil sería hablarlo y después que cada uno haga lo que quiera, pero no", afirma, dejando claro que "mi prima no tiene la culpa de lo que ha pasado porque todo lo anterior está ahí".

Posicionándose con Anabel y asegurando que ella "sí que hizo por favorecer el encuentro", Isa ha explicado que su emotivo discurso en la boda fue porque "le faltaron en un dia así mi madre, mi hermano, Irene, las niñas... y sentí que tenía que agradecerle todo lo que ha hecho, hacer que se viniese arriba". "Fue una llamada de atención a mi hermano. Pero yo hablo de mí, no de los demás. Ella se merece que hubiésemos estado todos y me duele verla mal porque es mi prima". "Mi familia es mi familia y son cosas que se pueden arreglar, pero era un día importante para Anabel e intenté que fuese menos duro que el resto no estuviesen allí", ha asegurado.

Siempre positiva y confiando en que su madre y su hermano arreglen las cosas, Isa también está convencida de que Kiko y Anabel superarán este bache en su relación, aunque teme lo que el Dj pueda contar en su exclusiva: "Él también sufre y se da cuenta de las cosas, pero le puede que es súper impulsivo, pero se tienen cariño y se puede solucionar esto".