Isa P. desvela cómo está Isabel Pantoja tras el ictus sufrido por Kiko: "Impotencia. Lo está pasando muy mal"

MADRID, 24 (CHANCE)

72 horas después del ictus sufrido por Kiko Rivera, Isa Pantoja ha visitado 'El programa de Ana Rosa' y, dolida por las críticas que ha provocado que se acercase al hospital el pasado viernes para interesarse por su hermano - sin éxito porque ni vio al Dj ni pudo hablar con él - ha revelado por qué Isabel Pantoja no ha seguido sus pasos y no ha ido al hospital en estos durísimos momentos para su hijo.

"Mi madre quiere ver a Kiko, pero lo que le han transmitido es que las visitas nuestras le pueden alterar y es mejor no alterarle porque está hospitalizado, y es mejor esperar a que él salga del hospital y quiera hablar con nosotras" ha explicado, confesando la delicada tesitura en la que se encuentra la tonadillera porque, a pesar de sus deseos de abrazar a su hijo tras el mayor susto de su vida, no quiere alterarle y que le pase algo por su visita.

"Yo sí querría ver a mi familia independientemente de lo que haya pasado. Yo no voy a alterarle ni tampoco iba a decirle 'oye, vamos a hablar del problema que hemos tenido'. Solo le iba a dar un abrazo. Me hubiese gustado verlo" ha confesado, imaginando que en la petición de Irene tanto a ella como a su madre para que no vayan a verlo para no alterarlo, Kiko también ha tenido algo que ver: "Imagino que él está de acuerdo".

Acerca de cómo se enteró de que el Dj había sufrido un ictus, Isa ha contado que recibió la noticia de un amigo suyo en torno a las 10 de la mañana, cuando estaba en el gimnasio. "Se me viene el mundo abajo, me voy a mi casa, e intento hablar con toda mi familia, aunque en un principio no consigo hablar con nadie y me asusto" ha reconocido. "A mi hermano le ha dado un ictus y tengo que saberlo aunque haya sido menos grave" ha reprochado sin dar nombres, aunque sí ha admitido que no fue su cuñada quien le confirmó lo que había pasado.

Y no solo no la informó a ella, sino que como ha dejado entrever, tampoco se lo habría dicho a Isabel Pantoja: "La explicación que le dieron a mi madre tendrán que decirla ellos. No voy a contar cómo se enteró ni en qué circunstancias, pero mi madre lo está pasando muy mal". "Estamos en contacto y ella está siendo un apoyo para mí y yo estoy siendo un apoyo para ella. Yo también tengo un hijo y a mí madre me duele" ha añadido emocionada.

Ante la falta de información sobre su hermano - "tengo menos que vosotros" ha dicho a los colaboradores - y a pesar de que consiguió hablar con Irene antes de ir al hospital - y ésta le dijo que no fuese porque no iba a poder ver a su hermano - Isa decidió desplazarse el viernes por la tarde hasta el lugar para preguntar por Kiko personalmente porque, como ha explicado, "si van amigos, ¿no voy a tener más derecho yo a preguntar cómo sigue, que soy su hermana?".

"Me preocupo por él y pregunto por él, y lo que nos ha transmitido Irene es que como somos personas que le alteramos, en el sentido de emocionarle, por recomendación médica es meojr que no vayamos. Pero yo voy como hermana, persona humana que soy, para estar fuera y preguntar por él con toda mi buena intención y si alguien no lo entiende es que queréis muy poco a vuestra familia. No entiendo por qué se me cuestiona a mí que yo vaya. Yo lo siento así y así lo he hecho, no me arrepiento de haber ido" ha apuntado molesta por las críticas que ha recibido por acercarse al hospital.

"No entiendo cómo hay amigos y familiares allí, que todos van a hacerse fotito por aquí, fotito por allá y mi madre no puede verlo. Siente impotencia al verlo todo desde la distancia porque si va al hospital, donde no es bienvenida, va a provocar una situación incómoda porque no quieren que esté" ha añadido sin ocultar lo dolida que está con Irene por no 'permitir' a la tonadillera ir al hospital.