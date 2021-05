Isa Pantoja anuncia la noticia más temida. Se cancela su boda con Asraf

MADRID, 12 (CHANCE)

Pese a las restricciones impuestas por la pandemia del Covid, Isa Pantoja y Asraf Beno anunciaban, hace unos meses, que habían decidido pasar por el altar y sellar su amor con una boda por todo lo alto en Marruecos. Una celebración que iba a tener lugar el 26 de junio y en la que la hija de Isabel Pantoja ha estado totalmente volcada en los últimos tiempos, convencida de que el modelo es el hombre de su vida tras sus fallidos romances con Alberto Isla, Alejandro Albalá y Omar Montes.

Sin embargo, este miércoles Isa ha confirmado la peor de las noticias (que muchos ya nos temíamos y sobre la que le hemos preguntado en numerosas ocasiones): La boda no tendrá lugar. Así lo ha anunciado en 'El programa de Ana Rosa' aclarando que no es una cancelación sino un retraso obligado por el cierre de la frontera con Marruecos.

"Me caso con Asraf. Todo sigue igual pero lo tengo que retrasar", confesaba Isa, muy tranquila, desvelando que todavía no sabe si la boda se celebrará "en septiembre u octubre". "Pensábamos que se abrían fronteras en mayo pero no. Ahora dicen que en junio pero no nos vamos a arriesgar", señalaba la hija de Isabel Pantoja, que todavía no ha podido viajar a Marruecos para ver el lugar donde pensaba celebrar su enlace.

"Tampoco tengo prisa, así que lo más normal es retrasarlo unos meses que tampoco pasa nada", ha anunciado Isa, añadiendo que "cuando abran fronteras y vaya daré una fecha. Pero da igual porque tampoco pasa nada, todo sigue igual".

Cambiando de tema, Isa se ha pronunciado sobre la información que publica 'Diez minutos' sobre la venta de Cantora por parte de su hermano. Una noticia sobre la que la peruana no tenía "ni idea" pero sobre la que ha admitido que le da "mucha pena" porque tiene mucho "cariño" a la finca, donde ha pasado todos los veranos. "Es un lugar muy especial para mi madre" que todavía vive allí y "también mi abuela que es muy mayor, así que no se hasta que punto" Kiko la venderá, aunque admite que conocía la intención de su hermano "desde hace meses", ha asegurado.