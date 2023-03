Isa Pantoja asegura que Asraf "se está portando bastante bien" en 'Supervivientes 2023'

MADRID, 11 (CHANCE)

La gran duda de este 'Supervivientes 2023' es si Arelys, madre de Yulen Pereira, se fue a Honduras sabiendo que su hijo iba a dejar a Anabel Pantoja cuando ésta regresase de América. Muchos están completamente convencidos de que sí, sobre todo después de que la concursante se molestase en la entrevista previa del reality cuando le preguntaban por la influencer y decía "¿Anabel va a ser la tónica durante todo el concurso?".

Europa Press ha hablado en exclusiva con Isa Pantoja y nos ha confesado que "puede ser" que Arelys supiese lo que su hijo iba a hacer cuando su prima llegase a Madrid: "a lo mejor no sabía que iban a terminar pero que sabía perfectamente que a lo mejor que Yulen no estaba muy a gusto, esas cosas se hablan, es tu madre".

Eso sí, no tiene una opinión tan clara cuando le preguntamos si piensa que Yulen ha utilizado durante todo este tiempo a Anabel para adquirir notoriedad pública: "no lo sé, yo de eso no tengo que opinar" y se limita a decir que su prima está "tranquila y bueno, necesita su tiempo como todo el mundo".

Cuando le preguntamos si Anabel podría estar enamorada aún de Omar Sánchez, Isa responde tajantemente: "no te voy a decir nada más", una respuesta que nos ha llamado especialmente la atención porque si la colaboradora pensase que no es así, lo desmentiría sin pelos en la lengua. También ha preferido guardar silencio cuando le preguntamos qué opina su madre, Isabel Pantoja, sobre la ruptura de su sobrina y el esgrimista.

Por último, en cuanto al enfrentamiento que tuvieron Asraf y Alma, Isa tiene claro que "ha sido una tontería, pero obviamente si va a más supongo que lo dejarán aparcado allí, él tiene carácter y yo, pero no voy por ahí insultando a la gente, creo que hay que saber comportarse" y asegura que su chico "se está portando bastante bien, está contestando educadamente que no significa que se tenga que callar, las cosas se pueden hablar".