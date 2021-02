Isa Pantoja asegura que la relación entre su hermano y su madre no tiene remedio

MADRID, 28 (CHANCE)

Tras la entrevista de este sábado por la noche, Isa Pantoja tiene más claro que nunca que su hermano y su madre no volverán a tener la relación que tuvieron en el pasado: "desgraciadamente yo creo que la situación de ellos no se va a resolver pero bueno, es la madre de mi hermano y también es la mía, cada uno respeta lo que dice cada uno dice y ya está". Y es que ella ya ha intentado mediar pero "he puesto de mi parte una vez, pero no hay posibilidad".

Respecto a las declaraciones que hizo ayer en el 'Deluxe' en las que afirmaba que se iría a Cantora con su madre si ella se lo pidiese, Asraf se pone por medio y le dice: "no te dejaría ir ¿eh cari?". Ahora para Isa lo importante: "casarme con la persona que quiero y con mi íntimos y ya está. Yo me caso el día 26 sí o sí, haya fotos, no haya fotos, sea en Marruecos o no. Ya habrá tiempo para la celebración. Nosotros queremos casarnos en Marruecos, pero igualmente el día 26 lo haremos oficial aquí en Madrid".

Además, la hermana de Kiko Rivera ha aprovechado la ocasión de tener las cámaras delante para asegurar que no ha comercializado con su boda, algo que ha sido muy criticado durante estos días: "aprovecho para decir que no he comercializado con mi boda porque la primera vez que me casé fue en secreto. Se hizo válido aquí en España y las fotos salieron un año después cuando solo dos personas teníamos acceso a esas fotos. En cualquier caso en ningún momento me he beneficiado".