Isa Pantoja asegura no tener ni idea de que su prima Anabel tenga novio: "No me ha comentado nada"

MADRID, 29 (CHANCE)

Importantes novedades respecto a la vida sentimental de Anabel Pantoja. Después de que este miércoles la revista Lecturas publicase en su portada unas imágenes en actitud cariñosa con el exconcursante de 'La isla de las tentaciones' Samu Chávez, ha sido el programa 'Fiesta' quien ha revelado que la sobrina de Isabel Pantoja está de nuevo enamorada tras su ruptura con Yulen Pereira, y no del ex de Tania Déniz precisamente.

El nuevo novio de la influencer, y con el que llevaría varias semanas de discreta relación sería David García, fisioterapeuta de su tía y con el que se rumoreó que habría tenido muy 'buen rollo' y un roneo durante la gira de la tonadillera por Norteamérica el pasado mes de febrero.

Anabel ha disfrutado estos días con su nuevo novio del festival Ron Barceló Desalia en Benidorm pero, intentando ser discreta y que la prensa no hable de esta relación que prefiere mantener alejada de los focos, ha evitado etiquetar a David en ninguna de las imágenes que ha compartido en redes sociales.

Un incipiente noviazgo sobre el que le hemos preguntado a Isa Pantoja a su llegada a Madrid para asistir al plató de 'Supervivientes' y defender un día más a su prometido, Asraf Beno. Sorprendida, la hija de Isabel Pantoja ha confesado que no tenía "ni idea" de que su prima vuelve a tener pareja y, reconociendo que le gustaría que recuperase la ilusión tras su ruptura con Yulen, puntualiza que "no es lo mismo estar ilusionada que enamorada". "Pero yo no sé nada. ¿Con quién?" ha preguntado alucinada, revelando que a pesar de la estrecha relación que tiene con Anabel "no me ha dicho nada de eso".

Discreta, Isa tampoco se ha pronunciado sobre la deuda de 137.000 euros que su madre tiene con el Ayuntamiento de Fuengirola y por la que va a perder la concesión del restaurante 'Cantora Copas': "Mi madre está bien y tengo comunicación con ella, pero no sé, no tengo ni idea de esa deuda".

Centrada en defender a Asraf y convertirle en ganador de 'Supervivientes', la hija de la tonadillera confiesa que por el momento ha aparcado los preparativos de su boda. "Están en stand by porque estoy súper centrada en las votaciones. No como y no duermo y he perdido tres kilos en el último mes. Tengo vestidos de novia mirados pero tendría que hacerles muchos retoques porque estoy muy todo el día con este programaque me está quitando la salud" ha asegurado, revelando que pese a todo está muy ilusionada con su enlace y le encantaría que pudiese asitir toda su familia menos Kiko Rivera, al que le desea lo mejor aunque no cerca de ella.