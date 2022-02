Isa Pantoja, así se encuentra la joven tras la entrevista de su hermano

MADRID, 2 (CHANCE)

Esta mañana nos hemos levantado con una entrevista que no nos esperábamos de Kiko Rivera en la revista Lecturas hablando de su madre, pero también de su hermana. Unas declaraciones que no vienen a cuento porque habla de un hecho que nos ha dejado sorprendidos y que muchos han calificado de innecesario.

Kiko ha contado en dicha revista que un día le llamó su madre para que acudiese a Cantora porque su hermana Isa estaba metida y encerrada en el cuarto de baño amenazando con cortarse las venas. Cuando llegó a la finca, le quitó lo que tenía en las manos a su hermana y la cantante fue directa a pegarle una torta, pero la joven le dijo 'como me des, te denuncio' y el que le terminó pegando la torta fue él.

Un hecho que no conocíamos y que, como decíamos, muchos han calificado en las redes sociales de innecesario de contar... La reacción de Isa Pantoja no la hemos podido ver, pero el periodista y colaborador de televisión, Antonio Rossi, ha hablado con ella esta mañana y ha confesado en 'El programa de Ana Rosa' cómo se encuentra la joven.

"Se encuentra mal, ha roto a llorar, está descuadrada, tenía exámenes y no sabía si se iba a presentar, no entiende el ataque despiadado. Es una cosa íntima que ella ya dijo en el pasado que pensaba demandar a su hermano por el famoso audio, esto le da armas para seguir por esta vía y bueno... está absolutamente destrozada y llorando porque no esperaba que su hermano la iba a atacar de esta manera" han sido las palabras que ha utilizado el colaborador.