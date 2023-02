Isa Pantoja y Asraf Beno desmienten rotundamente los rumores de mala relación con la familia de él

MADRID, 14 (CHANCE)

Apenas una semana después de anunciar que retoman los planes de boda que aparcaron por la pandemia, y que será en otoño cuando se den por fin el 'sí quiero', Isa Pantoja y Asraf Beno se han visto envueltos en una desagradable polémica.

Y es que según 'Sálvame', la familia del marroquí no aprueba su relación con la hija de Isabel Pantoja por ser una mujer divorciada y ser madre de una relación anterior, y a pesar de sus cuatro años de amor con el modelo, no sube a su casa cuando viene a Madrid porque el padre de Asraf, tradicional y con fuertes convicciones religiosas, no querría saber nada de ella.

Una información que diferentes vecinos de la familia han dado al programa y que el modelo no ha tardado en desmentir en exclusiva para Europa Press, tachándola de "habladurías". "Obviamente son falsas. En mi casa ha estado hasta Albertito, han estado todos" ha zanjado.

En la misma línea se ha pronunciado Isa en su visita a 'El programa de Ana Rosa', asegurando que su relación con la familia de Asraf es "buena". "Es lo mismo de siempre, dicen cualquier cosa y sin prueba alguna comentan que es verdad, pero la familia de Asraf no ha hablado nunca ni va a hablar y yo estoy bien con ellos. Tengo relación, he ido a esa casa, mi hijo también y se ha quedado a dormir allí cuando yo he estado en un reality y lo han tratado genial", ha zanjado.

Además, la hija de Isabel Pantoja ha pedido un especial cuidado con este tipo de cuestiones por los "mensajes odio" que generan en redes sociales: "Me molestó lo del tema del racismo o machismo, me parece fuerte, y aunque lo digan sin intención la gente en redes sociales nos ponen mensajes de odio y hay que tener mucho cuidado con eso".

"Yo entiendo que se puede discutir de lo que queráis, de algo que no hay pruebas, pero bueno, lo puedo entender. Lo único que no quiero es que se utilicen esas palabras porque me parecen muy fuertes y cada uno reivindica su lucha y yo no me quiero ver envuelta en eso porque es una cosa que hace daño cuando encima no es así, pero sobre todo que hace daño a nivel general como están las cosas hoy en día" ha añadido ante los micrófonos de Europa Press tras el programa.

Una polémica que sin embargo no ha enturbiado sus planes de boda, en cuyos preparativos Isa confiesa que no está volcada porque todavía les quedan meses por delante: "Tenemos lo que ya teníamos, menos mal, pero nos faltan muchas cosas. Cómo todavía queda no estoy nerviosa" ha asegurado, revelando que tiene bastante claro cómo será su vestido "porque las ideas ya las tenía de antes y van a ser las mismas", aunque prefiere mantenerlo en secreto hasta su gran día.

E inmediatamente después de su boda, como revela ilusionada, ampliarán la familia: "Albertito quiere y es un plan que quiero, o sea que sí que sí" ha asegurado.

Al margen de su 'sí quiero' a Asraf, Isa también se ha pronunciado sobre el arrollador éxito que Isabel Pantoja ha tenido en el arranque de su gira por Estados Unidos: "Yo la veo genial, la veo súper contenta, súper alegre, saliendo a pasear, a caminar y ojalá eso también pudiera hacerlo aquí y pudiese hacer eso, pero creo que allí se siente más segura".