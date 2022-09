Isa Pantoja y Asraf Beno nos hablan de su futura boda

MADRID, 11 (CHANCE)

Tras su entrevista el viernes pasado en 'El Deluxe', Isa Pantoja continua con su vida sin mirar atrás. Felizmente enamorada de Asraf Beno, la pareja vive uno de los momentos más consolidados en su relación y lo cierto es que, aunque han tenido que retrasar en más de una ocasión la fecha de su boda, los dos tortolitos están deseando darse el 'Sí, quiero' por todo lo alto.

Europa Press Reportajes ha podido hablar con la pareja y nos ha confesado que no tienen prisa para celebrar la boda, a la que según comentaba Isa Pantoja, seguramente no acudirá Isabel Pantoja por las circunstancias que le rodean: "no tenemos prisa". Y es que siempre que la joven ha celebrado algún momento especial en su vida, como el bautizo de su hijo, su madre ha preferido quedarse en Cantora.

Recordemos que en un principio la boda iba a ser en Marruecos, pero con el cierre de fronteras se plantearon otros escenarios: "creo que no será allí al final. Estamos replanteando las cosas". Lo que si está claro que a la hija de Isabel Pantoja le gustaría esperar a que las cosas en su familia estuvieran mejor: "si veo que se alarga mucho nos casamos y ya está. Al final lo importante somos nosotros".

La colaboradora nos cuenta también cómo ve a su prima Anabel en su nueva relación con Yulen Pereira: "la nueva vida de Anabel, la veo bien, me parece que está muy contenta, así que bien" y asegura que no tiene malas palabras para su nueva pareja porque todavía no le conoce personalmente: "De Yulen no puedo decir nada porque no le conozco personalmente".